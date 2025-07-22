Директор комплексу в Києві, де Сердючка співала російською, сплатить штраф 425 грн

Про це йдеться у постанові суду, оприлюдненій в реєстрі.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення директора Osocor Residence. Згідно з постановою, він порушив вимоги закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

Ідеться про концерт, що відбувся 13 червня в цьому розважальному комплексі, під час якого Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, виконав дві пісні російською мовою зі свого репертуару.

Суд наклав на директора закладу адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 425 грн на користь держави. Також він має сплатити 605 грн судового збору.

Директор Osocor Residence не з'явився на судове засідання, попри належне повідомлення. Суд, враховуючи його відсутність як спробу затягування процесу, ухвалив рішення розглянути справу без його участі.

Що передувало

У п'ятницю, 13 червня, у Києві відбувся концерт Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Ситуація набула розголосу після того, як українська ведуча та акторка Тала Калатай опублікувала відео з концерту, на якому артист виконував свої відомі російськомовні хіти, зокрема "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана".

"Прямо зараз. Дачний масив Осокорки. Клуб відпочинку "Осокор". Концерт Вєрки Сердючки. Пісні лунають російською мовою. Висновки робіть самі. Я в ах*є, якщо чесно. Ціна квитків 5000 гривень", – написала Тала Калатай.

Тодішній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через виступ Вєрки Сердючки в Києві 13 червня, під час якого пролунали російськомовні пісні

