Для боротьби з фейковими виставами та спекуляціями: театр Франка продаватиме квитки онлайн через авторизацію в Дії

Про це він сказав в інтервʼю "Укрінформу".

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка співпрацює зі слідчими органами через спекуляції з квитками через OLX. Тому вже до липня планується впровадити систему продажу іменних квитків на вистави.

"Ми почали співпрацювати зі слідчими органами, і це стосується не тільки спекулятивного виставляння квитків на OLX, а також і фейкових вистав, які йдуть по Україні. Використовують нашу назву, навіть наші фотографії. Водночас ми вдосконалюємо систему продажу, почали працювати з Мінцифрою, залучили команду фахівців, які "реанімують" нашу дещо застарілу систему, яка працювала недосконало та з низкою проблем. Ми йдемо до системи, аналогічної продажу квитків на "Укрзалізниці" з авторизацією через застосунок Дія", - зазначив директор театру Франка.

Євген Нищук додав, що наразі ведеться кропітка робота, щоб до липня вийти на тестування нового формату продажу. Він уточнив, що театр не планує підвищувати ціни на квитки, оскільки має зобов’язання щодо доступності.

"Суттєве підвищення ціни – це порушення прав наших глядачів, зокрема, пільгових категорій, які приходять на вистави за 100-150 гривень. У нас є наш відданий глядач, який все життя ходив до театру, і ми не маємо права йому сказати: ми зараз квитки по кілька тисяч зробимо", - наголосив художній керівник.

Театр продовжить практику показу окремих вистав з благодійними зборами, коли приходить бізнес і купує квитки по 5-6 тис. гривень, роблячи внески, які йдуть на потреби Сил оборони, додав.

3 квітня стало відомо, що новим генеральним директором та художнім керівником київського Театру імені Івана Франка став Євген Нищук. Раніше він розглядав можливість реалізувати продаж квитків у театр через застосунок "Дія".