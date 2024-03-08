Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Для гендерної рівності: Данія виділить $7,3 млн на встановлення памʼятників жінкам

Для гендерної рівності: Данія виділить $7,3 млн на встановлення памʼятників жінкам

8 березня, 2024 п'ятниця
10:13
Культура На фото: Кінна статуя Крістіана V

За даними уряду Данії, лише 31 із 321 памʼятника в містах країни уславлюють жінок, 90% статуй і бюстів присвячені чоловікам та міфічним тваринам

Про це пише The Guardian.

У Копенгагені, столиці Данії, жіночих статуй нарахували менше, ніж скульптур міфічних тварин. Лише 5 зі 101 памʼятника в Копенгагені зображують жінок, 26 - тварин і 70 чоловіків. 

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт пообіцяв витратити до $7,3 млн на виправлення дисбалансу та створить комітет, який запропонує жінкам вшанувати пам’ять новими статуями.

"Цифри майже говорять самі за себе: лише 31 із 321 статуї в містах є жіночими, а в Копенгагені статуй міфічних тварин більше, ніж жінок. Це повне божевілля. Чи справді це дзеркальне відображення, в якому виросте наступне покоління? Особливо якщо врахувати, скільки важливих досягнень у суспільстві належить жінкам. Нам усім потрібні зразки для наслідування, на яких ми можемо рівнятися і які дають нам зрозуміти наше спільне минуле. Як міністр я хотів би своїм голосом вшанувати багатьох жінок в історії Данії та віддати їм належне. Ось чому я хочу створити комітет, щоб визначити, яким жінкам ми повинні віддати належне памʼятниками", - сказав Енгель-Шмідт.

Енгель-Шмідт, у якого є тримісячна донька, зауважив, що перед народженням дитини він помітив, гуляючи по Копенгагену, що більшість скульптур зображують чоловіків, коней та міфічних тварин. Це змусило його хвилюватися, що майбутні покоління вважатимуть, що Данію створили лише чоловіки.


 

Теги:
Суспільство
Данія
Читайте також:
Валерій Залужний
6 березня, 2024 середа
Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
протест фермерів у Польщі
6 березня, 2024 середа
У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту
Віктор Медведчук
7 березня, 2024 четвер
Справа Медведчука щодо повернення йому громадянства почала розвиватись у неочікуваний бік, - журналістка Вольвач
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 41.37
    Продаж 42.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
11:09
Соловій і Єфросиніна
Єфросиніна та Соловій покажуть фінал їхньої суперечки, якщо зберуть 1 млн грн на реабілітацію поранених у Авдіївці
11:07
Жінки у ЗСУ
У Міноборони назвали кількість жінок, які служать в українській армії
11:05
окупанти на Донбасі
СБУ оголосила підозру голові окупаційного управління охорони здоров'я на ТОТ Харківщини, який звинуватив ЗСУ у вбивствах цивільних
11:05
імпорт електроенергії
Україна протягом доби експортуватиме електроенергію до 5 країн: ситуація в енергосистемі станом на 8 березня
11:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Виглядає як політичне заслання": Згурець про призначення Залужного послом у Британії
11:00
Тюльпани
8 Березня: спадок Радянського Союзу чи міжнародне свято
10:59
Данило Мигаль
Помер Данило Мигаль, який вибіг на поле з прапором України під час матчу збірної СРСР з футболу на Олімпіаді-1976
10:27
Новини компаній
Урятувати майбутнє: на Київщині розпочали відбудову зруйнованого окупантами дитячого садочка
10:12
Робота M142 (HIMARS)
Шукали українську артилерію та HIMARS: СБУ затримала двох підозрюваних у Слов’янську
10:10
окупанти рф
В окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами, а у Токмаку - військова база РФ
10:09
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0503
Ворог намагається захопити Часів Яр, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна"
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Чому наші "зелені" ніяк не заспокояться?
09:38
Оновлено
Зеленський та Ердоган
Зеленський 8 березня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом
09:32
США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені
09:28
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
У Маріуполі в Будинку зв'язку виявили останки понад 30 загиблих внаслідок бомбардувань РФ, окупанти їх таємно перепоховали, - Андрющенко
09:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Байден здав Україну, та назвав його маріонеткою Путіна та Сі Цзіньпіна
09:09
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав союзників направити в Україну тренувальні місії для навчання військових
08:46
Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь
08:29
окупанти
Примусова мобілізація на ТОТ: окупанти затримують чоловіків призовного віку на Луганщині
08:27
Оновлено
електроенергія, шахеди
Ворог вночі атакував Україну "шахедами": на Одещині є влучання
08:16
фрегат Zr. Ms. Tromp
Нідерланди планують відправити до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ
08:02
OPINION
Олексій Петров
Призначення Залужного. З Богом, пане генерале
07:55
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків
07:48
Китай та США
У США заарештували військового, який продавав конфіденційну інформацію Китаю
07:35
Джо Байден
Питання не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям, - Байден про занепокоєння сенаторів через його вік
07:35
Оновлено
Обстріл Куп'янська, Ілюстрація
Росія обстріляла Чугуїв та Куп'янськ: є загиблі, серед поранених 3-річна дитина
07:28
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 33 російські дрони
07:21
Оновлено
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області
06:49
Канада
У Оттаві зарізали 6 емігрантів зі Шрі-Ланки, серед них матір з чотирма дітьми
06:49
Олександр Шовковський
Шовковський назвав причини невдачі "Динамо" у матчі з аутсайдером УПЛ
06:41
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада приєдналася до української коаліції дронів
06:41
Кім Чен Ин
"Артилерія здатна дістати до Сеулу": Кім Чен Ин влаштував масштабні військові навчання у КНДР
06:21
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
"Фронт, фінанси та ігнорування": NYT вважає, що між Україною та США виникають взаємні розчарування
06:18
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей
06:00
Сі Цзіньпін та Путін
У ISW пояснили, як Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між РФ та Україною
05:54
Сергій Кірієнко
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
05:09
Ліверпуль, Дарвін Нуньєс
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/8 фіналу
04:45
Оновлено
Джо Байден
Байден під час виступу в Конгресі США звинуватив Трампа у підтримці Путіна
04:21
Fallout
Вийшов перший повноцінний трейлер серіалу Fallout від Amazon
03:59
студент, студенти, бакалавр
Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV