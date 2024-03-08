Для гендерної рівності: Данія виділить $7,3 млн на встановлення памʼятників жінкам

Про це пише The Guardian.

У Копенгагені, столиці Данії, жіночих статуй нарахували менше, ніж скульптур міфічних тварин. Лише 5 зі 101 памʼятника в Копенгагені зображують жінок, 26 - тварин і 70 чоловіків.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт пообіцяв витратити до $7,3 млн на виправлення дисбалансу та створить комітет, який запропонує жінкам вшанувати пам’ять новими статуями.

"Цифри майже говорять самі за себе: лише 31 із 321 статуї в містах є жіночими, а в Копенгагені статуй міфічних тварин більше, ніж жінок. Це повне божевілля. Чи справді це дзеркальне відображення, в якому виросте наступне покоління? Особливо якщо врахувати, скільки важливих досягнень у суспільстві належить жінкам. Нам усім потрібні зразки для наслідування, на яких ми можемо рівнятися і які дають нам зрозуміти наше спільне минуле. Як міністр я хотів би своїм голосом вшанувати багатьох жінок в історії Данії та віддати їм належне. Ось чому я хочу створити комітет, щоб визначити, яким жінкам ми повинні віддати належне памʼятниками", - сказав Енгель-Шмідт.

Енгель-Шмідт, у якого є тримісячна донька, зауважив, що перед народженням дитини він помітив, гуляючи по Копенгагену, що більшість скульптур зображують чоловіків, коней та міфічних тварин. Це змусило його хвилюватися, що майбутні покоління вважатимуть, що Данію створили лише чоловіки.



