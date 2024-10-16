Доньку Клінта Іствуда Франческу заарештували за звинуваченнями в домашньому насильстві
Американську акторку та світську левицю Франческу Іствуд заарештували за імовірне побиття хлопця, а згодом випустили під заставу
Про це пише TMZ.
31-річну американську акторку, світську левицю та телеведучу Франческу Рут Фішер-Іствуд випустили під заставу після того, як заарештували за домашнє насильство. Повідомляється, що донька голлівудського актора Клінта Іствуда нібито вступила в бійку зі своїм хлопцем.
Інцидент стався в Беверлі-Гіллз 12 жовтня. Франческа їхала зі своїм хлопцем в авто. Між ними зав’язалася словесна суперечка, яка переросла в бійку, і Франческа нібито застосувала фізичну силу. Тоді чоловік зателефонував у поліцію, де йому порадили проїхати в зону безпеки в поліцейському управлінні Беверлі-Гіллз, щоб зустрітися з офіцерами.
Франческа та її чоловік з’явилися разом. Після того, як поліцейські поговорили з обома учасниками, вони помітили сліди насильства на хлопцеві. Франческа була заарештована за кримінальним обвинуваченням у домашньому насильстві.
Чоловік Франчески відмовився від медичної допомоги. На онлайн-записах, які потрапили у розпорядження видання, видно, що Франческа внесла заставу в $50 тис. і була звільнена з-під варти.
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