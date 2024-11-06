Друга частина гри Hogwarts Legacy буде повʼязана з серіалом HBO про Гаррі Поттера

Про це пише Variety.

Минулого року Warner Bros. випустила відеогру Hogwarts Legacy за всесвітом Гаррі Поттера. Гра стала найбільш продаваною у 2023 році, а станом на жовтень 2024-го було продано понад 30 млн копій.

Відділ ігор Warner Bros. також створив Harry Potter: Quidditch Champions ("Гаррі Поттер: Чемпіони з квіддичу"), що вийшла у серпні.

Warner Bros. також надала ліцензії на кілька мобільних ігор, які будуть розроблені на основі вигаданого всесвіту Wizarding World. Наразі Warner Bros. Games працює над продовженням відеоігри Hogwarts Legacy, яка, повідомляється, є "дуже великим пріоритетом" для C-suite Warner Bros. Discovery.

"Ми знаємо, що шанувальники шукають більше речей у цьому світі, тому ми витрачаємо багато часу на роздуми про це. Наші дані говорять, що немає великої різниці між молодшими фанами та старшими фанами. Вони просто затяті фанати "Гаррі Поттера", і ми намагаємося створювати справжні враження, щоб тішити їх", - розповів президент Warner Bros. Interactive Entertainment Девід Хаддад.

Роулінг не бере участі в управлінні франшизою, але керівники Warner Bros. Discovery тримають її в курсі через свого літературного агента.

"Якщо ми коли-небудь захочемо вийти за рамки канонічного наративу, ми переконаємося, що всіх влаштовує те, що ми робимо", — додав керівник глобального відділу споживчих товарів Warner Bros. Discovery Роберт Обершельп.