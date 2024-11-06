Друга частина гри Hogwarts Legacy буде повʼязана з серіалом HBO про Гаррі Поттера
Продажі відеогри Hogwarts Legacy перетнули позначку в 30 млн копій, а деякі сюжетні лінії Hogwarts Legacy 2 перегукуватимуться з майбутнім серіалом "Гаррі Поттер" від HBO
Про це пише Variety.
Минулого року Warner Bros. випустила відеогру Hogwarts Legacy за всесвітом Гаррі Поттера. Гра стала найбільш продаваною у 2023 році, а станом на жовтень 2024-го було продано понад 30 млн копій.
Відділ ігор Warner Bros. також створив Harry Potter: Quidditch Champions ("Гаррі Поттер: Чемпіони з квіддичу"), що вийшла у серпні.
Warner Bros. також надала ліцензії на кілька мобільних ігор, які будуть розроблені на основі вигаданого всесвіту Wizarding World. Наразі Warner Bros. Games працює над продовженням відеоігри Hogwarts Legacy, яка, повідомляється, є "дуже великим пріоритетом" для C-suite Warner Bros. Discovery.
"Ми знаємо, що шанувальники шукають більше речей у цьому світі, тому ми витрачаємо багато часу на роздуми про це. Наші дані говорять, що немає великої різниці між молодшими фанами та старшими фанами. Вони просто затяті фанати "Гаррі Поттера", і ми намагаємося створювати справжні враження, щоб тішити їх", - розповів президент Warner Bros. Interactive Entertainment Девід Хаддад.
Роулінг не бере участі в управлінні франшизою, але керівники Warner Bros. Discovery тримають її в курсі через свого літературного агента.
"Якщо ми коли-небудь захочемо вийти за рамки канонічного наративу, ми переконаємося, що всіх влаштовує те, що ми робимо", — додав керівник глобального відділу споживчих товарів Warner Bros. Discovery Роберт Обершельп.
- У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книги стануть десятирічним серіалом.
- Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль.
- Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
- У вересні HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі, Рона й Герміони в новому серіалі про Гаррі Поттера.
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