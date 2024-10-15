Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
Український шоумен, актор і співак Вадим Мичковський, більш відомий як Дядя Жора, випадково дізнався про інсульт, який планував перенести без лікування
Про це розповіла авторка блогу про здорове харчування, дружина Дяді Жори Наталія Мичковська в інтервʼю Аліні Доротюк.
Дружина українського шоумена і коміка Дяді Жори Наталія Мичковська поділилась, що про інсульт чоловіка вони дізналися майже випадково. Це сталося у період пандемії коронавірусу.
"Він прокинувся вранці, у нього дуже сильно боліла голова, він нічого не бачив. Є такі люди, в яких взагалі по життю не болить голова. Ось він належить до таких людей. У нього ніколи не було скарг. А тут щоб я побачила, щоб Вадим лежав? Щось не те. Я наполягла на тому, щоб він пішов перевірився до невропатолога. Невропатолог йому виписав "Німесил" і сказав, що все добре. А я дивлюся на нього, куди йому "Німесил"? Це взагалі не пов'язані речі", - зазначила вона.
Блогерка уточнила, що наступного дня вони пішли до другого лікаря. Той виявив, що актор уже добу з інсультом. Мичковського одразу поклали в лікарню, не відпустивши додому. За словами лікаря, переносити таку хворобу на ногах не можна.
"Нас попереджали, що якби ми не приїхали на крапельницю, не лягли, це ж вставати не можна. Там дуже багато нюансів", - наголосила Мичковська, пояснивши, що наслідки можуть бути летальними.
Подружжя вирішило розповісти про інсульт, щоб люди звертали увагу на симптоми та стежили за здоровʼям.
"Мені було найважче його приструнити - так, щоб він знову не набирав обертів", - додала авторка блогу про здорове харчування.
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