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Головна Культура Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт

Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт

Дар'я Тарасова
15 жовтня, 2024 вiвторок
16:38
Культура

Український шоумен, актор і співак Вадим Мичковський, більш відомий як Дядя Жора, випадково дізнався про інсульт, який планував перенести без лікування

Зміст

Про це розповіла авторка блогу про здорове харчування, дружина Дяді Жори Наталія Мичковська в інтервʼю Аліні Доротюк.

Дружина українського шоумена і коміка Дяді Жори Наталія Мичковська поділилась, що про інсульт чоловіка вони дізналися майже випадково. Це сталося у період пандемії коронавірусу.

"Він прокинувся вранці, у нього дуже сильно боліла голова, він нічого не бачив. Є такі люди, в яких взагалі по життю не болить голова. Ось він належить до таких людей. У нього ніколи не було скарг. А тут щоб я побачила, щоб Вадим лежав? Щось не те. Я наполягла на тому, щоб він пішов перевірився до невропатолога. Невропатолог йому виписав "Німесил" і сказав, що все добре. А я дивлюся на нього, куди йому "Німесил"? Це взагалі не пов'язані речі", - зазначила вона.

Блогерка уточнила, що наступного дня вони пішли до другого лікаря. Той виявив, що актор уже добу з інсультом. Мичковського одразу поклали в лікарню, не відпустивши додому. За словами лікаря, переносити таку хворобу на ногах не можна.

"Нас попереджали, що якби ми не приїхали на крапельницю, не лягли, це ж вставати не можна. Там дуже багато нюансів", - наголосила Мичковська, пояснивши, що наслідки можуть бути летальними.

Подружжя вирішило розповісти про інсульт, щоб люди звертали увагу на симптоми та стежили за здоровʼям.

"Мені було найважче його приструнити - так, щоб він знову не набирав обертів", - додала авторка блогу про здорове харчування.
 

Теги:
Здоров'я
Шоу-бізнес
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