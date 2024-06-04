Друзі загиблого на війні з РФ Максима Далі Кривцова випустили футболки з його дизайном

Про це повідомили у фонді.

Раїса Стаднюк, дизайнерка та подруга українського військового та поета Максима Кривцова, загиблого на війні з Росією, поділилася, що минулого літа Далі звернувся до неї з пропозицією створити футболки, щоб з їхнього продажу закривати збори.

Кривцов сам придумав дизайн, детально описавши його подрузі, а вона реалізувала його ідею. Військовий встиг за життя затвердити футболки.

Фото: Instagram Фонду імені Максима Кривцова

"Пам'ять про Максима це те, що ми зобов'язані пронести через своє життя та переказати наступним поколінням, - наголосили у фонді та зазначили: - Макс хотів оверсайз фасон (починається з М розміру) і нам його відшивають за спецзамовленням".

Фото: Instagram Фонду імені Максима Кривцова

Доступні до друку 3 дизайни футболок: "Жовтий скотч", "Імена" та "Звільнені соняхи". Футболки коштують по 1500 грн. Вони доступні для замовлення англійською та українською мовами.

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Фото: Instagram Фонду імені Максима Кривцова

Фото: Instagram Фонду імені Максима Кривцова

Прибуток, отриманий із замовлень, передають його мамі Надії Кривцовій. Футболки також були доступні на "Книжковому Арсеналі".

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова Далі. Йому було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі Кривцова.