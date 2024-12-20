Дві українські пісні потрапили до світового плейліста Best of EQUAL 2024 на Spotify
Композиції Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil і "Нітрогліцерин" від Надії Дорофєєвої увійшли до підсумкового глобального плейліста Spotify Best of EQUAL 2024
Плейліст оприлюднили на Spotify.
Стримінговий сервіс Spotify опублікував загальний плейліст EQUAL, в якому зібрав найкращі композиції. До списку потрапили 75 пісень з різних країн світу, зокрема і два треки українських артистів.
У Best of EQUAL 2024 опинилися Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil і "Нітрогліцерин" від DOROFEEVA.
Окрім українок, в список потрапили пісні Біллі Айліш, Дуа Ліпи, Селени Гомез, Сабріни Карпентер, Тейлор Свіфт, Аріани Гранде тощо.
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