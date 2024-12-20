Дві українські пісні потрапили до світового плейліста Best of EQUAL 2024 на Spotify

Плейліст оприлюднили на Spotify.

Стримінговий сервіс Spotify опублікував загальний плейліст EQUAL, в якому зібрав найкращі композиції. До списку потрапили 75 пісень з різних країн світу, зокрема і два треки українських артистів.

У Best of EQUAL 2024 опинилися Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil і "Нітрогліцерин" від DOROFEEVA.

Окрім українок, в список потрапили пісні Біллі Айліш, Дуа Ліпи, Селени Гомез, Сабріни Карпентер, Тейлор Свіфт, Аріани Гранде тощо.