Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal
Українська співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal на Spotify, і її сингл "Нітрогліцерин" одразу очолив світовий та український плейлісти
Новиною поділилася сама співачка в instagram.
Українська артистка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal від стримінгової платформи Spotify. Цей проєкт підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії в Україні та світі. Дорофєєва долучилася одночасно і до глобального, і до українського Equal.
Вона також повідомила, що її новий реліз "Нітрогліцерин" став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлісти.
"Я, яка з 14 років писала пісні, але тільки декілька років тому взяла на себе відповідальність робити своє авторське та цим ділитися. Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні, і тим більше підтримки я відчуваю – як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка", - зазначила Дорофєєва.
Співачка закликала підтримати й інших жінок цього проєкту. Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала.
Згодом до неї долучилися Alyona Alyona та Onuka.
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