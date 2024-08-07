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Головна Культура Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal

Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal

Дар'я Тарасова
7 серпня, 2024 середа
14:16
Культура Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal на Spotify, і її сингл "Нітрогліцерин" одразу очолив світовий та український плейлісти

Зміст

Новиною поділилася сама співачка в instagram.

Українська артистка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою проєкту Equal від стримінгової платформи Spotify. Цей проєкт підтримує та підсилює жіночі голоси в музичній індустрії в Україні та світі. Дорофєєва долучилася одночасно і до глобального, і до українського Equal.

Вона також повідомила, що її новий реліз "Нітрогліцерин" став першим україномовним треком, який очолив одразу обидва плейлісти.

"Я, яка з 14 років писала пісні, але тільки декілька років тому взяла на себе відповідальність робити своє авторське та цим ділитися. Нарешті я дозволила собі обрати себе: експериментувати, робити в своїй творчості все, що я хочу. І чим більше я собі це дозволяю, тим вище в чартах стоять мої пісні, і тим більше підтримки я відчуваю – як співачка, як артистка, як сонграйтерка, як жінка", - зазначила Дорофєєва.

Співачка закликала підтримати й інших жінок цього проєкту. Нагадаємо, першою україномовною співачкою, яка стала амбасадоркою Equal, була Джамала.

Згодом до неї долучилися Alyona Alyona та Onuka.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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