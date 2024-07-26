Джамала та Ріаnобой переспівали пісні Яремчука для альбому Re: Yaremchuk

Про це пише Суспільне.

8 серпня в кінотеатрах України стартує премʼєра документальної біографічної драми "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Фільм покаже історію першої української попзірки Назарія Яремчука — перемогу на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі.

Напередодні виходу фільму українські музиканти випустили альбом "Re: Yaremchuk". Джамала та Pianoбой переспівали пісні відомого буковинця.

Альбом переспівів спродюсувала донька Назарія Яремчука Марія. Роботу над альбомом розпочали до початку повномасштабного вторгнення. Загалом до альбому увійшли одинадцять пісень. Марія Яремчук каже, що через альбом каверів прагне актуалізувати твори свого батька для молодого покоління. Продюсерка проєкту вважає, це приверне увагу до пласта культури, який сформував фундамент попмузики України.

Кавер на пісню "Усміхнися мені" виконала Джамала, а "Два перстені" — Pianoбой. Як повідомили у компанії Film.ua., ці пісні вже можна послухати на музичних платформах, інші — вийдуть незабаром.

Пісню "Усміхнися мені" написали у 1990 році, вона є частиною альбому "Чумацький шлях".

"Ви тільки послухайте: "Усміхнися мені незрадливо отак волошково", "І на крилах надій нас до себе здійме висота". Я у захваті від лірики, від музики, тому й обрала цю пісню. Сподіваюсь дуже, що і фани саме цієї пісні оцінять мою версію і хочеться, щоб люди, які не знають хто такий Назарій Яремчук, почули. Хай для них вона звучатиме як супернова композиція. Маємо знати свою історію", — поділилась Джамала.

Пісню "Два перстені" написав Володимир Івасюк у 1973 році. Для альбому її переспівав Pianoбой.

"Мені хотілося зробити свою версію ще романтичнішою і теплішою за оригінал. Хоча ми записували її ще у 2021 році, версія Pianoбой, на мою думку, вийшла з нотками ностальгії, ніби дивишся сон про прекрасні часи, яких більше вже не буде, але які завжди житимуть десь біля серця. Щоб підкреслити "аналоговість" пісні, я долучив до запису 10 "живих" музикантів, які грали одночасно в студії наживо, як це робили колись", — зазначив Дмитро Шуров.



Раніше творці фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про музиканта, з якого фактично почалась історія української попмузики, показали тизер.