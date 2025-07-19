Джонні Депп представив на виставці у Лондоні серію своїх картин, створених на початку 2000-х років
Голлівудський актор Джонні Депп представив нову колекцію власних картин під назвою "Впусти світло" в галереї Castle Fine Art у центрі Лондона
Про це інформує EuroNews.
Згідно з повідомленням, картини були написані в той час, коли Депп мешкав на півдні Франції в маєтку Ле-Амо разом із тодішньою партнеркою Ванессою Параді та дітьми, Лілі-Роуз і Джеком.
До колекції увійшли дві акварелі. Одна з них — A Rose Is a Rose, Is a Rose присвячена його доньці, Лілі-Роуз.
"На День Святого Валентина та дні народження він дарував Ванессі, своїй колишній дружині, та дочці Лілі-Роуз не троянду, не купував троянду і не дарував їм справжню квітку, а малював її", — пояснив представник Castle Fine Art Френкі Вашингтон.
Друга картина має назву Add the Light і є автопортретом Деппа. За словами Вашингтона, на створення цієї роботи його надихнула порада колеги-художника.
"Один із них сказав йому: "Просто малюй те, що бачиш, малюй світло, і, коли все інше зникне, залишиться саме це". Я думаю, це дуже гарне почуття", — додав Вашингтон.
Представник галереї наголосив, що ці дві роботи особливо виділяються серед інших творів Деппа. Вони передають відчуття спокою та щастя, яке він переживав у той час.
Картини виставлені на продаж на офіційному сайті Castle Fine Art.
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