Джонні Депп представив на виставці у Лондоні серію своїх картин, створених на початку 2000-х років

Про це інформує EuroNews.

Згідно з повідомленням, картини були написані в той час, коли Депп мешкав на півдні Франції в маєтку Ле-Амо разом із тодішньою партнеркою Ванессою Параді та дітьми, Лілі-Роуз і Джеком.

До колекції увійшли дві акварелі. Одна з них — A Rose Is a Rose, Is a Rose присвячена його доньці, Лілі-Роуз.

"На День Святого Валентина та дні народження він дарував Ванессі, своїй колишній дружині, та дочці Лілі-Роуз не троянду, не купував троянду і не дарував їм справжню квітку, а малював її", — пояснив представник Castle Fine Art Френкі Вашингтон.

Друга картина має назву Add the Light і є автопортретом Деппа. За словами Вашингтона, на створення цієї роботи його надихнула порада колеги-художника.

"Один із них сказав йому: "Просто малюй те, що бачиш, малюй світло, і, коли все інше зникне, залишиться саме це". Я думаю, це дуже гарне почуття", — додав Вашингтон.

Представник галереї наголосив, що ці дві роботи особливо виділяються серед інших творів Деппа. Вони передають відчуття спокою та щастя, яке він переживав у той час.

Картини виставлені на продаж на офіційному сайті Castle Fine Art.