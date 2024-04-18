DZIDZIO, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов презентували спільну пісню
Українські музиканти Олександр Пономарьов, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та засновник гурту DZIDZIO Михайло Хома випустили композицію "Темна нічка"
Премʼєра відбулася на YouTube.
18 квітня вийшла пісня на слова та музику Олександра Пономарьова "Темна нічка". У записі композицію взяли участь також фронтмен гурт "Антитіла" Тарас Тополя та засновник проєкту DZIDZIO Михайло Хома.
Музичне тріо також випустило кліп на пісню. У ньому вони показали військових, яким і присвячена "Темна нічка".
У записі композиції також взяли участь оркестр та хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.
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