DZIDZIO, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов презентували спільну пісню

Премʼєра відбулася на YouTube.

18 квітня вийшла пісня на слова та музику Олександра Пономарьова "Темна нічка". У записі композицію взяли участь також фронтмен гурт "Антитіла" Тарас Тополя та засновник проєкту DZIDZIO Михайло Хома.

Музичне тріо також випустило кліп на пісню. У ньому вони показали військових, яким і присвячена "Темна нічка".

У записі композиції також взяли участь оркестр та хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.