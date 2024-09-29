Екоактивісти вдруге облили супом картини Ван Гога у лондонській Національній галереї
27 вересня троє активістів Just Stop Oil облили супом дві картини Вінсента Ван Гога "Соняшники" в лондонській Національній галереї через кілька годин після того, як двох інших учасників групи протесту було ув’язнено за те саме скоєне у 2022 році
Про це повідомляє Reuters.
Активісти залили томатним супом "Соняшники", що належать Лондонській галереї, яка позичена Музеєм мистецтв Філадельфії для тимчасової виставки.
У Національній галереї повідомили, що трьох людей заарештували, а картини не постраждали.
Це сталось лише через кілька годин після того, як 23-річну Фібі Пламмер і 22-річну Анну Холланд засудили за те, що вони кинули банки з томатним супом на картину в Лондоні в жовтні 2022 року, а потім приклеїлися до стіни під картиною.
За словами прокурорів, у 2022 році суп завдав шкоди рамі на суму до $13 385, хоча картина, яка знаходилася за захисним екраном, була неушкодженою та повернулася до експозиції пізніше того ж дня.
Пламмер і Холланд не визнали себе винними, але Пламмер було засуджено до двох років ув'язнення за звинуваченням у завданні кримінальної шкоди. Холланд засудили до 20 місяців ув'язнення.
- Екоактивісти групи Just Stop Oil 14 жовтня 2022 року облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
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