Ексмузикант луганського гурту "ТиФ" пішов воювати на боці росіян

Відео зʼявилось у соцмережі Х.

Бас-гітарист і колишній учасник луганського панк-гурту "ТиФ" Роман Кравчук служить у лавах окупантів. У соцмережі поширюється ролик, на якому музикант у військовій формі ЗС РФ звертається до своїх шанувальників.

"Хочу передати привіт своїм фанатам. Війна – це дуже погано, і ну її до біса. Краще б цього всього не було", – заявив він на відео.

У дописі зазначається, що Кравчук виїхав з Луганська ще до 2014 року та мав проукраїнську позицію. Але у 2022-му з'явилося відеопідтвердження, де він воює на боці росіян.

У коментарях наголошують, що невідомо, чи пішов він на війну проти України за власним бажанням чи став жертвою окупантів, які змусили його воювати на боці Росії.

Гурт "ТиФ" був заснований у 1989 році у Луганську. За час своєї діяльності музиканти випустили альбоми "Сабантуй" (1989), "Психопатия" (1992), "Кончина Фомича" (1994), "Жизнь в железке" (1996), "НХБНХ" (1998), "10 лет в ж**е" (1999), "По ухрябам" (2000), "Метамарфозы" (2005), "В Обход" (2011).

