Екссолістка YUKO Юріна випустила кліп, у якому спалила російський паспорт

Новиною артистка поділилась в Instagram.

Українська електрофолквиконавиця Юлія Юріна презентувала новий кліп на пісню "Чорна хмара". Композиція вийшла у травні 2022 року.

"Перший кліп, який був випущений разом з треком "Чорна хмара", був відзнятий в маленькій кімнаті, ми повісили чорне простирадло, поставили статичну камеру, і я попросила інших волонтерів світовим обладнанням робити мені різні спецефекти. І в таких умовах повномасштабного вторгнення, у підвалі ми самостійно з волонтерами зняли те відео", - розповіла співачка.

Вона зазначила, то відеоробота відгукнулася авторам фільму "Лишайся онлайн", тому вони запропонували зробити його одним із саундтреків.

"Ми погодилися і зовсім нещодавно було відзняте нове відео з додаванням кадрів з фільму "Лишайся онлайн", яке вже єднає між собою і історію героїв фільму, і мою особисту історію, емоцію агресії, злості і ненависті до всього російського і того, що вони зробили на українській землі", - уточнила музикантка.

У кінці кліпу вона спалює російський паспорт. Раніше Юлія Юріна звернулась до українців із закликом про допомогу. Музикантка, яка з 3 років співає українські пісні, здобула вищу освіту в Києві і вже 12 років просуває українську культуру, раніше наголошувала, що досі не може отримати громадянство України, а термін дії російських документів збігає через рік.

Фільм "Лишайся онлайн" вийде в український прокат з 28 березня.

Дія фільму розгортається після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли молода жінка Катя (Ліза Зайцева), яка працює волонтером у Києві, отримує один із тисяч ноутбуків, подарованих звичайними українцями на підтримку військових. Її просять встановити конфіденційну військову програму та доставити ноутбук її братові, який служить на передовій.

Але жінка отримує таємничий відеодзвінок від хлопця, який шукає свого батька, попереднього власника ноутбука, який зник безвісти під час жорстокої розправи російської армії над мирним населенням у Бучі. Вона погоджується допомогти знайти його зниклих батьків — рішення, яке зрештою змусить її ризикувати життям своїх близьких.

"Лишайся онлайн" вийде у міжнародному прокаті. Права на показ фільму за кордоном купила компанія K5 International у межах Європейського кіноринку.