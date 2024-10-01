Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ

Про це пише Daily Star.

Посилаючись на власні джерела, видання стверджує, що американський актор, ведучий та продюсер Ештон Кутчер, який дружив із заарештованим нині музичним продюсером і репером Шоном Комбзом, тепер "цілком про це шкодує".

Інсайдер повідомив, що Ештон Кутчер "відчуває, що ним маніпулюють". Він боїться після арешту Diddy. Кутчер відвідав одну з його голлівудських "білих вечірок" у 2009 році. Попри їхню дружбу, інсайдер сказав виданню, що Кутчер "наляканий тим, що реп-зірка може сказати що завгодно, зробити що завгодно або налаштувати проти когось, щоб вийти з в'язниці".

"Ештон абсолютно шкодує про свою дружбу з Diddy, враховуючи те, що сталося. Він відчуває, що його обманюють, зраджують, сприймають як належне та ним маніпулюють. Він відчуває те саме щодо Денні Мастерсона. Тепер він нікому не довіряє, крім своєї дружини Міли [Куніс]. Він збирається зберегти своє коло сім’ї", - наголосив інсайдер.

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Повідомляється, що Кутчер "боїться, як розгорнеться це розслідування" і стурбований тим, що Diddy "виклав імена деяких своїх відомих друзів, щоб мати шанс, що це може вивести його з в'язниці".

"Кожен, хто близький до Diddy, боїться можливості того, що Diddy висуне неправдиві звинувачення, щоб очистити своє ім’я".

За словами джерела, Кутчер не хоче втручатися в це. Однак якщо влада зв’яжеться з ним, актор "повністю співпрацюватиме, оскільки йому нема чого приховувати". Джерело також запевняє, що Кутчер ніколи не відвідував Freak Offs.

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема, і неповнолітніх.