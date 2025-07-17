Фестиваль-премія "ГРА" оголосив шортліст, до нього увійшли 14 вистав з 7 міст України
Національна спілка театральних діячів України оприлюднила короткий список номінантів сьомого фестивалю-премії "ГРА". Переможців визначать у листопаді 2025 року
Про це Еспресо повідомили в НСТДУ.
До короткого списку увійшли 14 вистав з 7 міст України, які восени на фінальному етапі будуть переглядати члени міжнародного журі, щоб визначити лауреатів.
"Як і в попередні роки, до шортліста увійшли постановки театрів з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси та Харкова. Водночас особливо тішить, що цього року у переліку також є вистави з Рівного і Сум – це ще раз доводить, що якісний театр сьогодні народжується по всій Україні", - зазначив директор фестивалю-премії Богдан Струтинський.
До експертної ради, яка переглядала вистави і сформувала короткий список, увійшли Ганна Веселовська (голова), Ірина Зубченко, Людмила Олтаржевська, Ліза Сіренко, Лілія Козинко з Києва, Роман Лаврентій та Андрій Бондаренко зі Львова, Яна Партола з Харкова та Юлія Рахно з Хмельницького.
Цього року в шортліст потрапило шість вистав з Києва, по дві – зі Львова і Сум, по одній – з Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська. З 14 вистав короткого списку 9 належать до репертуарів державних та комунальних театрів, 3 створені незалежними колективами. Фінал і церемонія нагородження заплановані на листопад 2025 року.
До шортліста увійшли:
За найкращу драматичну виставу великої сцени
- Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава "Процес";
- Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"
За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду
- Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава "Хлопчик зі скрипкою в серці";
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Аліса в Дивокраї"
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
- Opera aperta – вистава GAIA-24. Opera del Mondo;
- Київський національний академічний театр оперети – вистава "На русалчин Великдень";
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Червона рута"
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
- Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава "Брехня"
За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Я, "Побєда" і Берлін";
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Украдене щастя"
За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "1975";
- Театр "Нафта" – вистава "Хтось такі як я"
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся";
- Театр Ветеранів – вистава "Військова мама".
Фестиваль-премія "ГРА" (GRA - Great Real Art) – щорічна національна театральна подія, яка вже сьомий рік поспіль формує простір для відкритого професійного діалогу, визначає найяскравіші мистецькі явища сезону та демонструє динаміку розвитку українського театру.
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