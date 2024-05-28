Фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна вийде в прокат у Німеччині

Про це інформує Держкіно.

"Пригодницька комедія - "Я, Побєда і Берлін" режисерки Ольги Ряшиної, починає прокат у Німеччині. Покази стрічки розпочнуться 30 травня", - йдеться у повідомленні.

Водночас 4 червня у Берліні відбудеться показ фільму за участі акторів.

Стрічка занурює глядача в атмосферу 1990-х - епоху молодості Кузьми: музику, строкатий кричущий стиль і романтичні сподівання молоді. За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

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Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисерка стрічки - Ольга Ряшина.

У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik – "Старі фотографії", "Без обмежень" – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", Dzidzio – "То моє море", "Антитіла" – "Чорнобиль форева", Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".

"Виробництво: UPHub за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile. Дистрибʼютором фільму виступає B&H Film Distribution Company", - додали у Держкіно.