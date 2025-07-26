Фотографія, кураторська справа та графічний дизайн: Зеленський підписав закон, який розширює перелік номінацій Шевченківської премії
У суботу, 26 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відтепер премію зможуть отримувати й представники сучасних візуальних напрямів – зокрема, фотографи, куратори і фахівці з графічного дизайну
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював. Тож уже наступного року Шевченківською премією можна буде відзначити також, окрім звичних номінацій, українську фотографію. І зараз, в умовах війни, це дуже цінно, щоб усі емоції, усі сили людей засвідчувати", - зазначив президент.
До переліку номінацій також додано кураторську справу та сучасний дизайн, зокрема графічний дизайн та шрифти.
"Багато є дійсно сильного українського графічного дизайну, шрифтів – усе це заслуговує на увагу", - додав Зеленський.
Розширено також і традиційні літературну та музичну номінації.
"Будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть українську культурну спадщину. Це буде спеціальний формат, і за час до Дня Незалежності разом із культурною спільнотою, з усіма фахівцями знайдемо необхідні рішення", - підсумував очільник держави.
- 9 березня президент України Володимир Зеленський затвердив переможців Національної премії імені Тараса Шевченка 2025 року. Юрій Іздрик став лауреатом премії у галузі літератури за книгу поезій "Колекція".
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