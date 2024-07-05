Фронтмен Judas Priest на концерті в Берліні загорнувся в український прапор

Відповідний допис зʼявився на каналі Metal Pilgrim у соцмережі Х.

Британський хеві-метал гурт Judas Priest 3 липня виступив у столиці Німеччини. Під час масштабного шоу музиканти підтримали Україну у війні з російськими загарбниками.

Так, фронтмен Judas Priest Роб Гелфорд загорнувся у синьо-жовтий прапор з гербом України, стоячи на сцені перед кількатисячною аудиторією.

"Боги металу в Берліні вчора ввечері! Дякуємо за вашу підтримку, Роб Гелфорд і Judas Priest! Дякую за фото, Роб", - зазначили в Metal Pilgrim.

Фото: Х/ Metal Pilgrim

Це не перший вияв підтримки України від Judas Priest.

У листопаді 2023 року Роберт Гелфорд отримав у подарунок від українських прихильників вишиванку. Він одягнув сорочку і похизувався нею в соцмережах.

Judas Priest також виступали в Україні в 2005 році. Тоді хеві-метал гурт зібрав київський Палац спорту. Вони відвідували Україну і у 2012 році.

У червні 2022 року гурт мав виступити в Києві в рамках туру 50 Heavy Metal Years. Через повномасштабне вторгнення Росії музиканти скасували концерт, а під час шоу в Польщі вигукували "Свободу Україні", виконуючи пісню No Surrender. Free Ukraine.

