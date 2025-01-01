Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"
Гурт Nazva презентував колоритний кліп - новорічний виднограй - на пісню-маланкування "Аби ти скис" до однієї з найдавніших зимових містерій - водіння кози
Премʼєра відбулася на YouTube.
31 грудня, на Маланку, галицько-донбаський гурт Nazva випустив пісню і кліп "Аби ти скис" (Маланка). Режисеркою стала Марія Сиротюк.
Кліп і пісня обігрують український народний обряд водіння кози напередодні Нового року та дня святого Василія Великого. Музиканти Павло Гоц і Ярослав Яровенко разом з акторами втілили у виднограї новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.
Коза у традиційній культурі багатьох народів символізує багатство, достаток, урожай і плодючість. А ще - воскресіння сил природи, завмерлих на час зими. Походження маски кози пов'язане з аграрно-магічними культами і вшануванням тотемних тварин.
Водячи Козу на Маланку від хати до хати, люди прагнули заворожити врожай на наступний рік, а також оживити творчу енергію всього Роду.
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