Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"

Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"

Дар'я Тарасова
1 січня, 2025 середа
13:03
Культура

Гурт Nazva презентував колоритний кліп - новорічний виднограй - на пісню-маланкування "Аби ти скис" до однієї з найдавніших зимових містерій - водіння кози

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube.

31 грудня, на Маланку, галицько-донбаський гурт Nazva випустив пісню і кліп "Аби ти скис" (Маланка). Режисеркою стала Марія Сиротюк.

Кліп і пісня обігрують український народний обряд водіння кози напередодні Нового року та дня святого Василія Великого. Музиканти Павло Гоц і Ярослав Яровенко разом з акторами втілили у виднограї новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.

 

Коза у традиційній культурі багатьох народів символізує багатство, достаток, урожай і плодючість. А ще - воскресіння сил природи, завмерлих на час зими. Походження маски кози пов'язане з аграрно-магічними культами і вшануванням тотемних тварин.

Водячи Козу на Маланку від хати до хати, люди прагнули заворожити врожай на наступний рік, а також оживити творчу енергію всього Роду.
 

Теги:
Новини
музика
Новий рік
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
Автор Марія Науменко
31 грудня, 2024 вiвторок
Росія готувала плани нападів на Японію та Південну Корею, - FT
Київ
+5.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 січня
13:16
Берлін
У Німеччині в новорічну ніч 5 людей загинули через феєрверки
12:47
Оновлено
новини Львівщини
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
12:42
Оновлено
РФ атакувала Україну 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
12:32
Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року
12:31
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, - політичний експерт Денисенко
12:19
На фото: Юрій Горбунов
Юрій Горбунов розповів, чи спілкується зі своїм кумом Потапом
12:02
OPINION
Шорт-лист подій, які впливатимуть на нас у 2025 році
11:52
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія офіційно приєдналися до Шенгену
11:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кінець ери дешевого російського газу для ЄС та ілюзія стабільності у РФ. Акценти світових ЗМІ 1 січня
11:21
відключення електроенергії
Споживання тримається на рівні вихідного дня: ситуація в енергосистемі станом на 1 січня
11:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, є загроза, що ворожа навала перейде на Сумщину, - Згурець
11:15
Міжнародний кримінальний суд
Україна офіційно стала 125-ю країною-учасницею Римського статуту МКС
10:48
В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:46
На фото: Ірина Білик
"Нас нема": Ірина Білик переклала українською свій хіт 2008 року
10:42
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Як це було: 24 фото зі світу спорту за 2024 рік
10:36
Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель
10:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Росіяни намагаються взяти Покровськ в кільце, - офіцер ЗСУ Цехоцький
10:15
Придністров'я
У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ
10:01
OPINION
Прогноз на 2025: чому Путін воюватиме далі
09:59
ппо
Росіяни у новорічну ніч запустили по Україні 111 дронів: сили ППО знищили 63 ворожих БПЛА
09:56
Канада
Канада почала головування у G7
09:28
На Рівненщині на міні підірвався трактор
В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків
08:45
Інтерв’ю
Віталій Портников
"Нам потрібно зберегти українську національну присутність на українській землі": інтерв’ю з Віталієм Портниковим
08:27
Російський газ
Україна зупинила транзит російського газу
08:10
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення: Сили оборони відбили 57 штурмів на Покровському напрямку
08:03
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ у війні проти України перевищили 790 тис. військових
08:00
OPINION
Російський імперіалізм: завоювання не лише земель, але й людей
07:47
ЗСУ
Соціальні ліфти у ЗСУ: Міноборони пояснило, як зміниться система отримання офіцерських звань
07:21
У грудні у РФ згоріли 9 потягів, що транспортували зброю, - ГУР
02:40
Польща
Польща прийняла головування в Раді ЄС
01:57
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
00:25
Еммануель Макрон
Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується Франції та загрожує її безпеці
00:00
Володимир Зеленський на Різдво-2023
"Ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну": Новорічне звернення президента Володимира Зеленського
2024, вiвторок
31 грудня
23:22
Анджей Дуда
Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні
22:36
Київ салют
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
21:55
"аніматори" окупантів
На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки
21:28
Михайло Мішустін
У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну
21:24
вогонь, полум'я, пожежа
РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена
21:00
Німеччина уряд
Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV