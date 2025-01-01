Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"

Премʼєра відбулася на YouTube.

31 грудня, на Маланку, галицько-донбаський гурт Nazva випустив пісню і кліп "Аби ти скис" (Маланка). Режисеркою стала Марія Сиротюк.

Кліп і пісня обігрують український народний обряд водіння кози напередодні Нового року та дня святого Василія Великого. Музиканти Павло Гоц і Ярослав Яровенко разом з акторами втілили у виднограї новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.

Коза у традиційній культурі багатьох народів символізує багатство, достаток, урожай і плодючість. А ще - воскресіння сил природи, завмерлих на час зими. Походження маски кози пов'язане з аграрно-магічними культами і вшануванням тотемних тварин.

Водячи Козу на Маланку від хати до хати, люди прагнули заворожити врожай на наступний рік, а також оживити творчу енергію всього Роду.

