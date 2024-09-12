Гарві Вайнштейну висунули додаткові звинувачення у сексуальному насильстві

Про це пише Hollywood Reporter.

Американському продюсеру Гарві Вайнштейну, який уже відбуває покарання за сексуальне насильство, будуть висунуті додаткові звинувачення. Як заявили прокурори в кримінальному суді Нью-Йорка в четвер, 12 вересня, прокуратура подасть клопотання про об’єднання цих обвинувальних актів. Згідно з попередніми повідомленнями ЗМІ, звинувачення стосуються трьох випадків сексуального насильства.

Слухання відбулося через кілька днів після того, як Вайнштейна терміново доставили в лікарню Белв'ю в Нью-Йорку для операції на серці. Вайнштейн не з'явився в суді, оскільки не отримав медичного огляду. Адвокат Вайнштейна Артур Айдала сказав, що він двічі розмовляв з Вайнштейном у середу, і що у нього є "якийсь шунт у грудях", прикріплений до мішка, який відводить рідину з його тіла, на додаток до того, що він підключений до крапельниці та кисню. Він не знає, як довго він буде в такому стані. Айдала попросив, щоб Вайнштейн залишався в лікарні Белв'ю до суду.

"Він дуже хотів бути сьогодні тут", — сказав адвокат.

Вайнштейна утримували в Райкерс-Айленді, де він відбував покарання в очікуванні повторного судового розгляду в листопаді після того, як засудження за зґвалтування в Нью-Йорку в 2020 році та 23-річний вирок скасовували в квітні. За повідомленнями ЗМІ, Вайнштейн також може зіткнутися з додатковими звинуваченнями, оскільки велике журі було сформовано та представлено до трьох раніше не висунутих звинувачень проти нього.

"Ми можемо підтвердити, що містеру Вайнштейну сьогодні зробили процедуру та операцію на серці, але не можемо коментувати більше. Як ми детально заявляли раніше, Вайнштейн страждає від багатьох серйозних проблем зі здоров’ям, які потребують постійного лікування. Ми вдячні виконавчій команді департаменту виправних закладів Нью-Йорка та Райкерс-Айленд за швидкі дії та доставлення його до лікарні Белв’ю", – сказав представник Вайнштейна Крейг Ротфельд.