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"Гданський Ланселот": у Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря

Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
10:01
Культура У Польщі археологи знайшли скелет середньовічного лицаря

У центрі Гданська археологи виявили скелет середньовічного лицаря, ймовірно, знатної особи XIII століття. Знахідку зробили під час розкопок на перехресті історичних вулиць міста

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Про це інформує EuroNews.

Знахідку зробила команда ArcheoScan під час розкопок на перехресті вулиць Сукенніца і Гродзька, де раніше розташовувалась знаменита крамниця морозива Teddy. З 2023 року там тривають масштабні археологічні дослідження.

Спершу під бруківкою знайшли надгробну плиту зі зображенням озброєного чоловіка в кольчузі. За два дні — і сам скелет, який лежав лише за 30 см від поверхні.

Згідно з офіційним профілем Поморського регіонального консерватора пам'яток, поховання належало не простолюдину. Зображення на камені, який виготовлено з коштовного готландського вапняку, свідчить, що чоловік був впливовою особою.

"Враховуючи вартість кольчуги, вартість меча та саме зображення лицаря, який стоїть прямо, з піднятим мечем, можна припустити, що це, ймовірно, був командир або особа, яка користувалася особливим визнанням і повагою", — зазначила археолог Сильвія Кужинська.

На думку археологів, лицар, якому на момент смерті було близько 40 років, мав зріст від 168 до 178 см.

Скелет швидко отримав від громадськості назву "Гданський Ланселот". Хоча в XIII столітті Гданськ перебував під владою Тевтонського ордену, зараз існують припущення, що лицар міг бути пов'язаний з династією Собєславів, яка правила містом в XI і XII століттях.

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Теги:
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Польща
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