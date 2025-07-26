Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
У Координаційному центрі допомоги херсонцям "Вільні разом" в Дніпрі представили унікальну ікону, виконану в техніці чумацького іконопису на сушеній камбалі
Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі
Про це повідомили в Управлінні культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Ікона була представлена 20 липня під час заходу, присвяченого річниці створення Координаційного центру допомоги херсонцям "Вільні разом".
Як зазначили в управлінні культури, ікони, написані на рибі, є давньою українською традицією. Кілька століть тому українські чумаки створювали подібні ікони та дарували їх церквам на знак подяки за успішний похід.
Окрім презентації унікальної ікони на камбалі, на заході відбулися й інші культурні події:
- Виставка вишитих картин херсонської майстрині Оксани Якас.
- Танцювальний майстер-клас "Майстерня: Мистецтво танцювати" для дітей, проведений студентами Дніпропетровського коледжу культури.
Координаційний центр на постійній основі відвідують більш ніж 2 тис. внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області.
фото: Управління культури, туризму, національностей і релігій ДніпроОДА
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