Виконана в техніці чумацького іконопису: у Дніпрі представили унікальну ікону, написану на сушеній рибі

Про це повідомили в Управлінні культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Ікона була представлена 20 липня під час заходу, присвяченого річниці створення Координаційного центру допомоги херсонцям "Вільні разом".

Як зазначили в управлінні культури, ікони, написані на рибі, є давньою українською традицією. Кілька століть тому українські чумаки створювали подібні ікони та дарували їх церквам на знак подяки за успішний похід.

Окрім презентації унікальної ікони на камбалі, на заході відбулися й інші культурні події:

Виставка вишитих картин херсонської майстрині Оксани Якас.

херсонської майстрині Оксани Якас. Танцювальний майстер-клас "Майстерня: Мистецтво танцювати" для дітей, проведений студентами Дніпропетровського коледжу культури.

Координаційний центр на постійній основі відвідують більш ніж 2 тис. внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області.

фото: Управління культури, туризму, національностей і релігій ДніпроОДА