В Україну повернули історичний стародрук з підписом митрополита Шептицького

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів" і підпис Андрія Шептицького.

фото: szru.gov.ua

фото: szru.gov.ua

Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.

Згідно з переказами місцевої громади, "Требник" був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку з маргіналією Шептицького тривалий час залишалась невідомою.



фото: szru.gov.ua

фото: szru.gov.ua

Служба зовнішньої розвідки провела довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності. Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. "Требник" – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії", - зауважили в Службі зовнішньої розвідки.