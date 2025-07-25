В Україну повернули історичний стародрук з підписом митрополита Шептицького
Співробітники Служби зовнішньої розвідки віднайшли і повернули в Україну рідкісний стародрук – молитовну книгу "Требник" 1844 року з підписом митрополита Андрія Шептицького – видатного релігійного та громадського діяча ХХ століття
Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.
На одному з маргінесів книги збережено напис: "Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів" і підпис Андрія Шептицького.
фото: szru.gov.ua
фото: szru.gov.ua
Напис засвідчує, що книга використовувалась під час канонічної візитації у селі Костенів на Львівщині, яку очолював сам митрополит.
Згідно з переказами місцевої громади, "Требник" був втрачений під час Другої світової війни, коли храм пограбували, а частина церковного архіву була знищена або розпорошена. Доля стародруку з маргіналією Шептицького тривалий час залишалась невідомою.
фото: szru.gov.ua
фото: szru.gov.ua
Служба зовнішньої розвідки провела довготривалу багатоходову операцію для повернення виняткової історико-релігійної цінності. Наразі стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
"Повернення примірника з маргіналією митрополита Шептицького відновлює один із фрагментів втраченого духовного спадку країни. "Требник" – не лише пам’ятка друкарського та богослужбового мистецтва, але й свідчення особистої присутності Шептицького в житті конкретної парафії", - зауважили в Службі зовнішньої розвідки.
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