Гітарист The Hardkiss, чоловік Саніної Вал Бебко показався на фото з США
Продюсер, кліпмейкер і гітарист рок-гурту The Hardkiss Валерій Бебко, який тривалий час не коментував, де перебуває, виклав фото з Лос-Анджелеса
Знімками він поділився в instagram.
Український музикант Валерій Бебко, креативний продюсер The Hardkiss та чоловік фронтвумен гурту Юлії Саніної уперше з початку повномасштабного вторгнення показав, де перебуває нині. На фото, якими гітарист поділився в соцмережі, він показав краєвиди Лос-Анджелеса.
На одному з кадрів можна побачити будівлю Orpheum Theatre, що розташований у Лос-Анджелесі, на іншому - хмарочоси американського міста.
Фото: instagram Вала Бебка
Фото: instagram Вала Бебка
Фото: instagram Вала Бебка
40-річний музикант виклав і власне селфі - перше з лютого 2022 року.
Фото: instagram Вала Бебка
На фото також потрапили і інші учасники гурту.
Фото: instagram Вала Бебка
Фото: instagram Вала Бебка
Фото: instagram Вала Бебка
Фото: instagram Вала Бебка
Згідно з інформацією на сайті The Hardkiss, днями в Лос-Анджелесі вони відіграли концерт. Тепер на черзі шоу в Чикаго і Нью-Йорку. Концерти The Hardkiss за кордоном заплановані до початку грудня.
З осені 2023-го фанати гурту ставили питання в соцмережах щодо того, чому гурт не виступає повним складом в Україні. Юлія Саніна стала розвивати сольний проєкт, з яким їздила Україною. Повним складом, в якому всі, окрім Саніної, чоловіки, гурт виступав лише за кордоном.
- У квітні Бебка помітили на концерті у Празі, проте сам він цю інформацію не коментував.
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