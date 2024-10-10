Гітарист The Hardkiss, чоловік Саніної Вал Бебко показався на фото з США

Знімками він поділився в instagram.

Український музикант Валерій Бебко, креативний продюсер The Hardkiss та чоловік фронтвумен гурту Юлії Саніної уперше з початку повномасштабного вторгнення показав, де перебуває нині. На фото, якими гітарист поділився в соцмережі, він показав краєвиди Лос-Анджелеса.

На одному з кадрів можна побачити будівлю Orpheum Theatre, що розташований у Лос-Анджелесі, на іншому - хмарочоси американського міста.

Фото: instagram Вала Бебка

Фото: instagram Вала Бебка

Фото: instagram Вала Бебка

40-річний музикант виклав і власне селфі - перше з лютого 2022 року.

Фото: instagram Вала Бебка

На фото також потрапили і інші учасники гурту.

Фото: instagram Вала Бебка

Фото: instagram Вала Бебка

Фото: instagram Вала Бебка

Фото: instagram Вала Бебка

Згідно з інформацією на сайті The Hardkiss, днями в Лос-Анджелесі вони відіграли концерт. Тепер на черзі шоу в Чикаго і Нью-Йорку. Концерти The Hardkiss за кордоном заплановані до початку грудня.

З осені 2023-го фанати гурту ставили питання в соцмережах щодо того, чому гурт не виступає повним складом в Україні. Юлія Саніна стала розвивати сольний проєкт, з яким їздила Україною. Повним складом, в якому всі, окрім Саніної, чоловіки, гурт виступав лише за кордоном.