Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві

Про це йдеться на офіційній сторінці Євробачення в Україні від Суспільного Мовлення в Instagram.

Виступ відбудеться в столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне.

Nemo вже давно висловлювали бажання приїхати в Київ та зустрітися з українськими фанатами. Навіть запланували виступ на цьогорічному ATLAS UNITED 2024, але через зміни в графіку артистів зустріч довелося перенести на весну.

Тепер, після успішного європейського турне, Nemo нарешті зможуть виступити перед українською публікою.

Дата та час концерту поки не оголошені.