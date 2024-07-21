Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві
Після перемоги на Євробаченні-2024 гурт Nemo нарешті виконає обіцянку і приїде до Києва з ексклюзивним концертом
Про це йдеться на офіційній сторінці Євробачення в Україні від Суспільного Мовлення в Instagram.
Виступ відбудеться в столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне.
Nemo вже давно висловлювали бажання приїхати в Київ та зустрітися з українськими фанатами. Навіть запланували виступ на цьогорічному ATLAS UNITED 2024, але через зміни в графіку артистів зустріч довелося перенести на весну.
Тепер, після успішного європейського турне, Nemo нарешті зможуть виступити перед українською публікою.
Дата та час концерту поки не оголошені.
- У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.
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