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Головна Культура Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві

Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві

21 липня, 2024 неділя
14:37
Культура Nemo, Євробачення-2024

Після перемоги на Євробаченні-2024 гурт Nemo нарешті виконає обіцянку і приїде до Києва з ексклюзивним концертом

Зміст

Про це йдеться на офіційній сторінці Євробачення в Україні від Суспільного Мовлення в Instagram.

Виступ відбудеться в столичному концерт-холі Atlas в рамках їхнього європейського турне.

Nemo вже давно висловлювали бажання приїхати в Київ та зустрітися з українськими фанатами. Навіть запланували виступ на цьогорічному ATLAS UNITED 2024, але через зміни в графіку артистів зустріч довелося перенести на весну.

Тепер, після успішного європейського турне, Nemo нарешті зможуть виступити перед українською публікою.

Дата та час концерту поки не оголошені.

  • У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code. 
Теги:
Світ
Євробачення
Україна
музика
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