Гурти adm:t та Tember Blanche випустили пісню на вірш загиблого Максима Кривцова
Українські гурти adm:t та Tember Blanche випустили спільну пісню "Метаморфосінь" на вірш загиблого на війні поета і військового Максима "Далі" Кривцова
Про це музиканти повідомили у своєму телеграм-каналі.
Українські інді-гурт adm:t та інді-поп дует Tember Blanche випустили пісню "Метаморфосінь" на вірш полеглого на фронті поета і військового Максима "Далі" Кривцова.
Вокалістка та авторка пісень гурту Tember Blanche Олександра Ганапольська поділилась, що у березні 2024 року їм написав фронтмен гурту adm:t і з 2022 року військовослужбовець ЗСУ Андрій Дмитренко. Він розповів, що ще за життя Максима Кривцова домовився з ним про 2 пісні, які написав на його вірші.
"Правда, жодну з них Максим не встиг почути. Пісню "Завтра" Андрій мав надіслати Максиму в день, коли той загинув. Другу ж пісню Андрій запропонував зробити разом", - написала Ганапольська.
Гурти познайомилися на фестивалі Koktebel Jazz Fest у 2021 році й ще тоді домовилися про спільну пісню.
"Обкладинку втілила Юлія з фото, яке я зробив минулого року під час маршу на Донбас", — уточнив фронтмен adm:t Андрій Дмитренко у себе в instagram.
7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова (Далі). Йому було 33 роки.
Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.
У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі (Кривцова).
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