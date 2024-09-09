Jerry Heil подала на "Ґреммі" трек All eyes on kids про викрадених Росією українських дітей

Про це вона повідомила в Іnstagram.

Співачка наголосила, що тема викрадення Росією українських дітей недостатньо поширена в інформаційному полі й вона заслуговує міжнародного розголосу, а "Grammy — один з кращих способів досягти цього".

"Коли я обирала тему для написання треку для премії, мені важливо було не просто подати трек з гарним звучанням — я вважаю необхідним через музику говорити про те, що болить мені й моєму народові. І яка я щаслива була вчора, коли перейшла за хештегом AllEyesOnKids у твітері та виявила, що стільки іноземців вже використовують його і говорять про наших дітей! Отже, це працює!" - написала виконавиця.

Водночас Jerry Heil закликала поширювати трек All eyes on kids, використовувати його для відео в соцмережах з хештегом AllEyesOnKids, аби пісню номінували.

"Власне, схема як з Євробаченням. Нам це вже вдавалося — а значить, вдасться ще не раз! Вірю в нас! І обіймаю кожного та кожну, хто підтримує!" - додала вона.