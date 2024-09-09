Jerry Heil подала на "Ґреммі" трек All eyes on kids про викрадених Росією українських дітей
Українська співачка Jerry Heil подала свою пісню All eyes on kids про викрадених дітей з України Росією на музичну премію "Ґреммі"
Про це вона повідомила в Іnstagram.
Співачка наголосила, що тема викрадення Росією українських дітей недостатньо поширена в інформаційному полі й вона заслуговує міжнародного розголосу, а "Grammy — один з кращих способів досягти цього".
"Коли я обирала тему для написання треку для премії, мені важливо було не просто подати трек з гарним звучанням — я вважаю необхідним через музику говорити про те, що болить мені й моєму народові. І яка я щаслива була вчора, коли перейшла за хештегом AllEyesOnKids у твітері та виявила, що стільки іноземців вже використовують його і говорять про наших дітей! Отже, це працює!" - написала виконавиця.
Водночас Jerry Heil закликала поширювати трек All eyes on kids, використовувати його для відео в соцмережах з хештегом AllEyesOnKids, аби пісню номінували.
"Власне, схема як з Євробаченням. Нам це вже вдавалося — а значить, вдасться ще не раз! Вірю в нас! І обіймаю кожного та кожну, хто підтримує!" - додала вона.
- 28 серпня Jerry Heil презентувала пісню All eyes on kids, якою привернула увагу до проблеми викрадення та вивезення до Росії українських дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.87 Купівля 40.87Продаж 41.38
- EUR Купівля 45.23Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе