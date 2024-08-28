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Jerry Heil випустила пісню All eyes on kids, присвячену викраденню Росією українських дітей

Дар'я Тарасова
28 серпня, 2024 середа
12:26
Культура На фото: Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil презентувала пісню All eyes on kids, якою привернула увагу до проблеми викрадення та вивезення до Росії українських дітей

Зміст

Премʼєра пісні відбулася на YouTube співачки.

Представниця України на Євробаченні-2024, співачка Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, представила нову пісню All eyes on kids ("Усі погляди на дітей"). Композиція покликана привернути увагу до однієї з найгостріших тем – депортації українських дітей до Росії.

В Instagram співачка поширила історії дітей, які стали жертвами Росії.

"Вони сказали нам, що це евакуація, а потім, нарешті, сказали, що ми повинні залишитися на невизначений час, і що тільки наші батьки можуть приїхати, щоб витягнути нас", - цитує слова 15-річної Анастасії з Харкова.

14-річна Даяна з Херсону поділилась, що росіяни змушували дітей співати гімн Російської Федерації, особливо коли приходили з перевіркою.

"Я хотів втекти через двір, але боявся, що мене застрелять. Тому мені довелося сісти з ними у вантажівку. Це було так страшно", - розповідав 13-річний Артем з Харкова.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Теги:
Суспільство
Росія
музика
злочини проти людяності
Війна з Росією
злочини проти людства
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