Jerry Heil та Дантес презентували спільний трек "Губи у губах" про ностальгію за втраченим минулим
Українські артисти Jerry Heil та Володимир Дантес випустили дуетну композицію "Губи у губах" та кліп на неї про теплі спогади про юність
Премʼєра відбулася на YouTube.
Співачка Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, та музикант Володимир Дантес записали дуетний трек, натхненням для якого стали теплі спогади про юність.
"Хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому. Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише батьківський дім, з якого прагнеш вислизнути", - поділилася Jerry Heil.
Уперше пісня прозвучала на ATLAS UNITED під час виступу Дантеса.
"Моя творчість — це сам я, моя музика — це відображення історій, що пережив я. Тож і трек "Губи у губах" — це рефлексія емоцій та почуттів мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз", — прокоментував Дантес.
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