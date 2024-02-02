Картину королеви Маргрете II, яка зреклася данського престолу, продадуть на аукціоні
Живопис у синьо-жовтих кольорах, створений королевою Маргрете II, піде з молотка у березні, його оцінюють у 75 тис. – 100 тис. данських крон ($8,8 тис. – $11,8 тис.)
Про це повідомляється на сайті Bruun Rasmussen.
Картину королеви Данії Маргрете ІІ, яка 14 січня 2024 року зреклася престолу, виставлять на аукціон у березні. Твори королеви були представлені на багатьох виставках як у Данії, так і за кордоном, але не часто випадає можливість придбати одну з них. Королівський витвір мистецтва оцінюється в 75 тис. – 100 тис. данських крон ($8,8 тис. – $11,8 тис.).
Мистецька творчість королеви Маргрете давно відома публіці. З 1980-х років багато робіт її величності були виставлені на багатьох виставках у Данії, зокрема в ARoS, ARKEN і Brandts Klædefabrik, а також за кордоном. Однак надзвичайно рідко можна побачити картини королеви на продажу.
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"Ми з нетерпінням чекаємо можливості запропонувати цю роботу королеви Маргрете II, що свідчить про її величезну пристрасть і плідність у мистецтві та творчості. Про її велику діяльність у цій галузі давно відомо громадськості, але ми надзвичайно рідко бачимо її роботи на аукціоні", - заявив спеціаліст із сучасного мистецтва в Bruun Rasmussen Нільс Бу-Хауггорд.
Картина, виставлена на аукціон, датується 1988 роком. Це був особистий подарунок королеви Маргрете своєму тодішньому маршалу двору Гансу Сьолвгоя (1919–1989), і відтоді він перебуває у власності його сім’ї.
Фото: bruun-rasmussen.dk
"Історія королеви Маргрете II та її творчість реалізуються в широкому спектрі галузі, включаючи образотворче мистецтво, сценографію, декупаж та дизайн костюмів. Своє натхнення для картини, виставленої на аукціон, королева знайшла у світі природи, висловивши це в ліричній ідіомі. Це дуже особистий мистецький всесвіт", - додав Нільс Бу-Хауггорд.
Маргрете II долучилась до ілюстрування данського видання "Володаря кілець". Вона також часто працює як декораторка та дизайнерка костюмів для Королівського данського балету і Королівського данського театру.
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