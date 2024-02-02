Картину королеви Маргрете II, яка зреклася данського престолу, продадуть на аукціоні

Про це повідомляється на сайті Bruun Rasmussen.

Картину королеви Данії Маргрете ІІ, яка 14 січня 2024 року зреклася престолу, виставлять на аукціон у березні. Твори королеви були представлені на багатьох виставках як у Данії, так і за кордоном, але не часто випадає можливість придбати одну з них. Королівський витвір мистецтва оцінюється в 75 тис. – 100 тис. данських крон ($8,8 тис. – $11,8 тис.).

Мистецька творчість королеви Маргрете давно відома публіці. З 1980-х років багато робіт її величності були виставлені на багатьох виставках у Данії, зокрема в ARoS, ARKEN і Brandts Klædefabrik, а також за кордоном. Однак надзвичайно рідко можна побачити картини королеви на продажу.

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"Ми з нетерпінням чекаємо можливості запропонувати цю роботу королеви Маргрете II, що свідчить про її величезну пристрасть і плідність у мистецтві та творчості. Про її велику діяльність у цій галузі давно відомо громадськості, але ми надзвичайно рідко бачимо її роботи на аукціоні", - заявив спеціаліст із сучасного мистецтва в Bruun Rasmussen Нільс Бу-Хауггорд.

Картина, виставлена на аукціон, датується 1988 роком. Це був особистий подарунок королеви Маргрете своєму тодішньому маршалу двору Гансу Сьолвгоя (1919–1989), і відтоді він перебуває у власності його сім’ї.

Фото: bruun-rasmussen.dk

"Історія королеви Маргрете II та її творчість реалізуються в широкому спектрі галузі, включаючи образотворче мистецтво, сценографію, декупаж та дизайн костюмів. Своє натхнення для картини, виставленої на аукціон, королева знайшла у світі природи, висловивши це в ліричній ідіомі. Це дуже особистий мистецький всесвіт", - додав Нільс Бу-Хауггорд.

Маргрете II долучилась до ілюстрування данського видання "Володаря кілець". Вона також часто працює як декораторка та дизайнерка костюмів для Королівського данського балету і Королівського данського театру.