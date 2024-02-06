Картину, написану музикантами The Beatles, продали на аукціоні за $1,7 млн

Про це пише ARTnews.

Британський рок-гурт The Beatles найбільш відомий своїми культовими музичними альбомами, а не візуальним мистецтвом. Але картина, написана та підписана всіма чотирма учасниками гурту — Джоном Ленноном, Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном та Рінго Старром — була нещодавно продана на аукціоні Christie’s.

Твір під назвою "Образи жінки" 1966 року був проданий минулого тижня за $1,7 млн із гонораром, що майже втричі перевищило його попередню оцінку в $600 тис.

Музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні, Рінго Старр і Джордж Гаррісон разом створювали картину акрилом і аквареллю, коли вони проживали в президентському номері готелю Hilton в Токіо протягом 100 годин з 29 червня по 3 липня 1966 року. Японська влада вирішила, що готель був найбезпечнішим місцем для перебування гурту між їхніми п’ятьма концертними виступами в Budokan Hall. У такий спосіб музикантів намагалися захистити від фанатів. Фанів пускали до артистів і хтось приніс подарунки, зокрема якісні художні матеріали.

Усі четверо учасників гурту мали певний досвід у творчості. Леннон відвідував художню школу протягом трьох років і видав дві книжки з "блискавичними карикатурами".

За словами британського фотографа Роберта Вітакера, який подорожував разом з The Beatles, вони "ніколи не обговорювали, що вони малюють", і зображення "еволюціонувало природним шляхом".

В описі Christie's говориться, що "Образи жінки" — це єдиний відомий значний витвір мистецтва, створений чотирма із The Beatles за роки спільного життя… надзвичайна й унікальна річ, яка має найкраще походження".

