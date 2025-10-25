Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
На паризькому аукціоні за 27 мільйонів євро (31,49 мільйона доларів) продали картину іспанського художника Пабло Пікассо, на якій зображена його муза і партнерка Дора Маар
Про це пише Reuters.
Роботу під назвою "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" придбала французька родина ще у 1944 році. З того часу картина залишалася в їхній приватній колекції, поки спадкоємці не вирішили її продати.
Ціна продажу, включаючи комісійні, становила 32 мільйони євро, повідомив речник аукціонного дому Drouot. Покупець був присутній в аукціонній залі, але його ім'я не розголошується.
За словами мистецтвознавців, полотно ніколи не показували публіці до аукціону, і єдиним доказом його існування була фотографія картини 1944 року.
"Це, без сумніву, найбільш зворушлива робота Пікассо, в якій задіяна його муза, адже він збирався покинути її (Дору Маар) заради (французької художниці) Франсуази Жилот", - розповів аукціоніст Крістоф Люсьєн.
- Наприкінці вересня повідомлялося, що олійний портрет "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пабло Пікассо, який понад 80 років не був доступний для публіки, представлять на аукціоні в Парижі. Стартова ціна портрета оцінювалася у 9,45 мільйона доларів.
