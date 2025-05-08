Хор Турецького, який підтримує війну в Україні, виступив у Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Українська делегація відреагувала

Про це повідомляє Укрінформ.

5 травня Росія влаштувала в залі Генеральної асамблеї ООН концерт хору Турецького, який неодноразово виступав в окупованих містах України та перед так званими ветеранами "СВО". Концерт святили кремлівському Дню перемоги, щоб, як зазначили у постпредставництві Росії в ООН, "ще раз нагадати про ціну миру та силу людської єдності".

Виконувачка обовʼязків постпреда України при ООН Христина Гайовишин наголосила, що Росія, цинічно зловживаючи трибуною ООН, перетворила жалобне вшанування жертв війни на інструмент пропаганди.

"У понеділок ця сама зала Генасамблеї була ганебно використана Російською Федерацією для так званого пам’ятного концерту…, який, по суті, став засобом поширення російської пропаганди про так звану Велику вітчизняну війну. Це радше нагадувало танець на кістках", – заявила дипломатка.

Вона підкреслила, що "не можна зневажати пам’ять мільйонів через терпимість до радянсько-російської брехні про "Велику вітчизняну війну". Вона нагадала про роль України у воєнний період, яка потерпала від двох тоталітарних режимів.

"Ми ніколи не повинні забувати, що Радянський Союз співпрацював із нацистською Німеччиною на початку війни", – зауважила вона, нагадавши, що фронт двічі проходив по території України.

Гайовишин категорично відкинула спроби Росії привласнити цю перемогу для виправдання нинішньої агресії проти України та нагадала, що загинуло щонайменше 8 млн українців: 5 млн цивільних і 3 млн військових.

"Ця велика перемога – як і мир та свобода Європи – були здобуті ціною величезних жертв з боку українців. Саме тому ми категорично відкидаємо цинізм Москви, яка намагається привласнити це історичне досягнення, щоб виправдати агресію проти нашої держави та злочини проти нашого народу", – додала Гайовишин.

Вона наголосила на аналогії між діями нацистів та нинішньої Росії.

За її словами, так само як нацисти дегуманізували своїх жертв, РФ сьогодні дегуманізує українців під фальшивим і цинічним приводом "денацифікації".

Відео з виступу оприлюднило "Радіо Свобода".

Засновник колективу "Хор Турецького" Михайло Турецький заявив, що вся зала нібито підвелася, коли артисти виконували гімн Росії в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами першого заступника постпреда РФ при ООН Дмитра Полянського, концерт минув з аншлагом - "прийшло стільки народу, що багато хто просто не зміг потрапити до зали, що вміщає 1800 місць".

"І це попри активні спроби зірвати концерт, зроблені українцями та їхніми європейськими спонсорами! Буквально напередодні, зневірившись перешкодити нам, українці поширили в ООН ноту, яка закликає не відвідувати наш концерт. Як бачите, і це не спрацювало", - написав він.



