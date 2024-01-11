Художниця Оксана Грудзинська пішла з життя у віці 100 років

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Роботи мисткині є в Києві на ВДНГ, у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та багатьох інших місцях.

"Серед її найвідоміших робіт - панно у вестибюлі станції метро "Хрещатик", створене за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту", - нагадали в міністерстві.

У МКІП зауважили, що художниця за своє життя зробила вагомий внесок у розвиток культури України не тільки як фахівчиня декоративного й монументального мистецтва, а і як викладачка кафедри кераміки Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. М. Бойчука.