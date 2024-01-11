Художниця Оксана Грудзинська пішла з життя у віці 100 років
У віці 100 років померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська. Вона є авторкою панно у вестибюлі станції метро "Хрещатик"
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Роботи мисткині є в Києві на ВДНГ, у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та багатьох інших місцях.
"Серед її найвідоміших робіт - панно у вестибюлі станції метро "Хрещатик", створене за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту", - нагадали в міністерстві.
У МКІП зауважили, що художниця за своє життя зробила вагомий внесок у розвиток культури України не тільки як фахівчиня декоративного й монументального мистецтва, а і як викладачка кафедри кераміки Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. М. Бойчука.
- 9 січня пішов з життя Народний артист України Віталій Білоножко.
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