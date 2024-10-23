Кінофестиваль "Молодість" анонсував фільми відкриття, закриття та три програми

Про це інформує пресслужба фестивалю.

Так, фільмом-відкриттям фестивалю стане українсько-польська драма "Дві сестри" режисера Лукаша Карвовського - одна з перших ігрових стрічок, знятих в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ міжнародною командою.

Фільм розповідає про двох зведених сестер, Яшміну та Малґожату, які з Польщі вирушають до окупованого містечка Харківської області на пошуки пораненого батька. Проходячи крізь випробування війни, сестри уперше в житті зближаються та переоцінюють свої погляди й ідеали.

Фільмом-закриттям стане ігрова стрічка польського режисера Даміана Коцура "Під вулканом". Це історія про українську сім’ю з чотирьох людей, яка вирушила у відпустку на Канарські острови і з початком повномасштабної війни за ніч із туристів перетворилась на біженців. Акторка фільму Софія Березовська отримала нагороду за найкращу дебютну роль на Польському кінофестивалі у Ґдині. Також ролі у фільмі зіграли Роман Луцький та Анастасія Карпенко.

Крім того, фестиваль оголосив фільми ще трьох своїх програм.

Фільми програми "Спеціальна подія" / Special Event (SE):

Коти храму Ґокоґу (Японія, 2024);

Хлопчик і війна (Румунія, 2023);

Смерть Путіна (Польща, 2024);

Чужа молитва (Україна, Грузія, 2017);

Брати. Остання сповідь (Україна, 2013);

Сентиментальна подорож до планети Параджанова (Україна, 2024);

Мати і донька, або Ніч ніколи не закінчується (Франція, Сакартвело, 2023);

Доппельґанґер (Україна, 2024);

Позивний "Артист" (Україна, 2024);

Domicile (Україна).

Зазначається, що цього року на "Молодості" повертається традиційна програма "Скандинавська панорама". До Києва приїде шведська сценаристка та режисерка Ізабелла Екльоф, яка представить свій новий фільм "Калак", який отримав два призи на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні.

Фільми програми "Скандинавська Панорама" (SCA):

Калак (Данія, Швеція, Гренландія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, 2023);

Заломлення світла (Ісландія, 2024);

Кохання (Норвегія, 2024);

Самотність (Ісландія, 2023);

Ізраїль-Палестина на шведському телебаченні 1958-1989 (Швеція, 2024).

У програмі "Століття", яка традиційно вшановує пам’ять видатних кіномитців, покажуть, зокрема, фільми "Останнє танґо в Парижі" Бернардо Бертолуччі у присвяту столітньому ювілею виконавця головної ролі Марлона Брандо, та "Сніданок у "Тіффані" із відомою Одрі Гепгерн в головній ролі.

Фільми програми "Століття":

Каяття (СРСР, 1987);

Останнє танґо в Парижі (Італія, Франція, 1972);

У них усе добре (Італія, Франція, 1990);

Збій системи безпеки (США, 1964);

Сніданок у "Тіффані" (США, 1961);

Ясновельможні трупи (Італія, 1976).

Крім того, "Молодість" повідомляє, що надає безкоштовні абонементи для військових, яким не треба ніде реєструватись, а лише показати посвідчення учасника бойових дій та отримати свій абонемент. Також кінофестиваль підготував 100 безплатних абонементів для молодих внутрішніх переселенців. Подати заявку на отримання абонемента можна тут.