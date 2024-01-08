Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів

Реакцією вона поділилась в сторіс в Instagram.

Учасниця гумористичного шоу "Алкоміки" Вікторія Таран пожартувала про вдів, назвавши їх щасливими жінками з грошима. Відео вийшло на сторінці "Столичного Стендапу".

У ролику гумористка запитує свою співбесідницю: "Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима?". І сама ж відповідає: "Вдови".

Військовослужбовиця та волонтерка Аліна Михайлова, кохана українського добровольця, командира 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року, прокоментувала жарт. Вона заявила, що подібні гумористи мають бути скасовані суспільством, а вибачень тут недостатньо.

"Ви та ваші тьолки – бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього – розбиті є**шатні", - підписала вона відео, яке поширила в сторіс.

Фото: Instagram Аліни Михайлової

Вона наголосила, що жарти принижують близьких людей загиблих українських воїнів.

"А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів – ви сьогодні плюнули в обличчя", – написала парамедикиня.

Коміки "Столичного стендапу" видалили цей допис та перепросили за його репост.

Фото: Instagram Столичного Стендапу

"Вікторія не є нашим резидентом. Шоу "Алкоміки" виходить не на нашому YouTube. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення", – написали коміки.

Згодом стендапер Богдан Лагода заявив, що не буде терпіти принижень.

Фото: Instagram Богдана Лагоди

"Столичний стендап" оприлюднив також і вибачення самої Таран. Вона заявила, що не мала на мені образити жінок.

"Я точно не хотіла насміхатися з жінок, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я дуже прошу вибачення перед вами. Жарт був невдалим, і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Далі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу", - запевнила гумористка.



