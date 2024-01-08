Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів

Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів

8 січня, 2024 понедiлок
16:17
Культура  Аліна Михайлова

Українська парамедикиня Аліна Михайлова відреагувала на жарт учасниці гумористичного шоу Вікторії Таран про вдів, які є "щасливими жінками з грошима"

Реакцією вона поділилась в сторіс в Instagram.

Учасниця гумористичного шоу "Алкоміки" Вікторія Таран пожартувала про вдів, назвавши їх щасливими жінками з грошима. Відео вийшло на сторінці "Столичного Стендапу". 

У ролику гумористка запитує свою співбесідницю: "Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима?". І сама ж відповідає: "Вдови". 

Військовослужбовиця та волонтерка Аліна Михайлова, кохана українського добровольця, командира 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року, прокоментувала жарт. Вона заявила, що подібні гумористи мають бути скасовані суспільством, а вибачень тут недостатньо.

"Ви та ваші тьолки – бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього – розбиті є**шатні", - підписала вона відео, яке поширила в сторіс.

Аліна Михайлова

Фото: Instagram Аліни Михайлової

 

Вона наголосила, що жарти принижують близьких людей загиблих українських воїнів.

"А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів – ви сьогодні плюнули в обличчя", – написала парамедикиня.

Коміки "Столичного стендапу" видалили цей допис та перепросили за його репост. 

Столичний Стендап

Фото: Instagram Столичного Стендапу

 

"Вікторія не є нашим резидентом. Шоу "Алкоміки" виходить не на нашому YouTube. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення", – написали коміки.

Згодом стендапер Богдан Лагода заявив, що не буде терпіти принижень.

Богдан Лагода

Фото: Instagram Богдана Лагоди

"Столичний стендап" оприлюднив також і вибачення самої Таран. Вона заявила, що не мала на мені образити жінок.

"Я точно не хотіла насміхатися з жінок, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я дуже прошу вибачення перед вами. Жарт був невдалим, і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Далі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу", - запевнила гумористка.


 

скандал
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
снігопад, дороги, замети
7 січня, 2024 неділя
Через сильні морози та снігопади 7-9 січня можуть перекриватися головні автошляхи України
8 січня, 2024 понедiлок
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
Київ
-12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
17:23
Ізраїль пообіцяв перейти до менш інтенсивної фази операції на півночі Гази
17:18
коронавірус_діти
Коронавірус і грип: мешканців Києва закликали вдягати маски в місцях скупчення людей
16:54
Ексклюзив
Defense Express: Є підтверджені дані про використання Росією ракет від КНДР для обстрілу України
16:37
електроенергія
Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
16:36
Богдан Шершун
У віці 42 роки помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
16:09
Протягом вихідних із Донеччини евакуювали 87 людей, серед них 20 дітей
16:01
OPINION
Євген Магда
Генпрокурор Костін та гідність
15:59
зерно, зернова угода
Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
обстріл, Харківщина, медзаклад
Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Богдан Буткевич
Безугла проти Залужного: війна не завершилася
13:51
US Department of Defense
Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони
13:48
Ентоні Блінкен
Напади хуситів у Червоному морі завдали шкоди понад 40 країнам, - Блінкен
13:33
Дистанційне навчання
На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання
13:29
конгрес США
Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня
13:27
СМЕРШ
РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка
13:17
поле, пшениця, зерно
З початку роботи зернового коридору з України експортували 15 млн тонн збіжжя: найбільше – до Китаю та Єгипту
13:04
зима, мороз
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня
12:58
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
12:54
На фото: Ольга Гринкевич - донька Ігоря Гринкевича
Подорожувала у VIP-вагоні УЗ: Гринкевичі пропонували ЗМІ гроші за видалення новини про доньку бізнесмена
12:52
У Польщі запроваджували заходи для безпеки повітряного простору через атаку РФ по Україні
12:50
Китай
У Китаї затримали іноземця за підозрою у шпигунстві на користь британської МІ-6
12:48
Оновлено
Марʼяна Безугла
Регламентний комітет підтримав відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
12:30
Ексклюзив
Український культурний фонд
Заведено понад 40 кишенькових організацій: громадський діяч Логвиненко про вибори у Наглядову раду УКФ
12:29
прикордонник
У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ
12:25
На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet
12:11
В Україні оголосили підозри в держзраді 9 співробітникам Маріупольського СІЗО
12:08
OPINION
Сергій Руденко
Мамська книга про Лемберґа
11:55
ракета Vulcan Centaur
Вперше за пів століття США запустили космічний корабель, який здійснить посадку на Місяць
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV