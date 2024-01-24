Козловський у війську розповів, що не може поєднати життя з творчістю
Український музикант та військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський поділився, що у війську не має часу на творчість, але готується випустити нову пісню
Про це він розповів у сторіс в Instagram.
Український співак Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, перевівшися з Нацгвардії, поділився власними рефлексіями. Артист та військовий зізнався, що наразі стало складно поєднувати службу та музику.
"700 день пекла в нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов до батьківщини і до людей, які роблять добро, зростає. Дякую всім совісним! Дуже сумую за легкістю… І хоч зараз практично неможливо поєднати творчість із сьогоденням, всупереч усім перипетіям, скоро вийде у світ відображення моїх думок", - написав він.
Фото: Instagram Віталія Козловського
Козловський додав емодзі музичних нот, натякаючи, що готує нову пісню.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
13 червня Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини.
Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Козловський прибув на полігон та поділився думками про майбутнє. Побратими змінили зовнішність артисту, збривши йому бороду.
Віталій Козловський зізнався, що в новому режимі не має ані сил, ані часу на творчість та відчуває сильну втому. 20 липня він склав військову присягу на вірність українському народові перед тим, як заступити на службу в Національній гвардії України, та показав зворушливе та урочисте відео.
Згодом артист та військовий показав фото зі свого окопу, а пізніше показався на танку.
У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.
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