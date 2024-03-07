Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60
Український музикант та військовий Віталій Козловський повідомив, що його експродюсер Ігор Кондратюк доклав зусиль, щоб ані він, ані його діти не пішли воювати
Про це він сказав у коментарі "ЖВЛ".
39-річний український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що за минулий рік переусвідомив цінність життя. Це сталося після страшного обстрілу на фронті, коли знаряди прилітали у 7 метрах від їхнього бліндажа.
Наразі він перевівся з Нацгвардії у ЗСУ та перебуває в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. За словами Козловського, він там не співає, а є рядовим солдатом та займається військовою справою далі.
Коментуючи конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, Козловський зауважив, що залагодити його ніяк не вдасться.
"Цей козел усе зробив для того, щоб самому не воювати, тому що переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х**ню. Якби в нього хтось з рідним воював, він напевно був би більш емпатичною людиною. Я Кондратюка зневажаю", - додав музикант.
Суд, борг і скандал між Кондратюком і Козловським
Ця справа почалась понад 10 років тому, утім актуалізував її продюсер Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що борг у 2 млн грн Козловський сплачує із зарплати військового, оскільки зараз він служить у бригаді "Рубіж" Гвардії наступу. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до теми боргу після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк не пробачив експідопічному борг.
Згодом із поясненням виступив Козловський, зазначивши, що не може іноді скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати іде на користь експродюсера Ігоря Кондратюка і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.
Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Він назвав музиканта неуком та рецидивістом-порушником авторського права.
23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.
Продюсер Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря Кондратюка погоджуватися на мирову угоду, та заявив, що той просив позичити Козловському $40 тис., щоб музикант виплатив борг експродюсеру.
Ігор Кондратюк повідомив, що припинити стягнення боргу з військового і музиканта Віталія Козловського може лише адвокат співака, а сам продюсер за законом цього зробити не може.
На початку листопада Козловський прокоментував небажання Кондратюка іти на мирову, порівнявши його з Путіним. Він наголосив, що у експродюсера стоїть задача "сліпо і жадібно знищувати" його.
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