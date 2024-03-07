Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60

Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60

7 березня, 2024 четвер
13:16
Культура На фото: Віталій Козловський на військових навчаннях

Український музикант та військовий Віталій Козловський повідомив, що його експродюсер Ігор Кондратюк доклав зусиль, щоб ані він, ані його діти не пішли воювати

Про це він сказав у коментарі "ЖВЛ".

39-річний український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що за минулий рік переусвідомив цінність життя. Це сталося після страшного обстрілу на фронті, коли знаряди прилітали у 7 метрах від їхнього бліндажа.

Наразі він перевівся з Нацгвардії у ЗСУ та перебуває в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. За словами Козловського, він там не співає, а є рядовим солдатом та займається військовою справою далі.

Коментуючи конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, Козловський зауважив, що залагодити його ніяк не вдасться.

"Цей козел усе зробив для того, щоб самому не воювати, тому що переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х**ню. Якби в нього хтось з рідним воював, він напевно був би більш емпатичною людиною. Я Кондратюка зневажаю", - додав музикант.

Суд, борг і скандал між Кондратюком і Козловським

Ця справа почалась понад 10 років тому, утім актуалізував її продюсер Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що борг у 2 млн грн Козловський сплачує із зарплати військового, оскільки зараз він служить у бригаді "Рубіж" Гвардії наступу. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до теми боргу після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Віталія Козловського Ігор Кондратюк не пробачив експідопічному борг.

Згодом із поясненням виступив Козловський, зазначивши, що не може іноді скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати іде на користь експродюсера Ігоря Кондратюка і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.

Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні Козловського. Він назвав музиканта неуком та рецидивістом-порушником авторського права.

23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав маячнею його пропозицію.

Продюсер Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря Кондратюка погоджуватися на мирову угоду, та заявив, що той просив позичити Козловському $40 тис., щоб музикант виплатив борг експродюсеру.

Ігор Кондратюк повідомив, що припинити стягнення боргу з військового і музиканта Віталія Козловського може лише адвокат співака, а сам продюсер за законом цього зробити не може.

На початку листопада Козловський прокоментував небажання Кондратюка іти на мирову, порівнявши його з Путіним. Він наголосив, що у експродюсера стоїть задача "сліпо і жадібно знищувати" його.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
військові
ЗСУ
Віталій Козловський
Читайте також:
На фото: білоруска Ірина Максимович
4 березня, 2024 понедiлок
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
протест фермерів у Польщі
6 березня, 2024 середа
У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту
Валерій Залужний
6 березня, 2024 середа
Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.31
    Продаж 42.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
7 березня
13:37
Львів
Сонячно, сухо і маловітряно: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 8 березня
13:33
Інфографіка
квіти, троянди
"Ініціатива скасувати 8 Березня не виглядає доречною": КМІС проаналізував настрої українців
13:30
У Білорусі росте соціальна напруга
У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ
13:10
водогін до Ірпіня
У березні запрацює новий магістральний водогін, який забезпечить питною водою 1 млн людей на Дніпропетровщині
13:10
Михайло Мудрик, Україна - Англія
Збірна України зіграє у червні три товариські матчі. Визначився перший суперник
13:08
Заступник Міністра Владислав Т. Бартошевський і спеціальний уповноважений Уряду КНР у справах Євразії, Посол Лі Хуей
Заступник голови МЗС Польщі на зустрічі з Лі Хуеєм наголосив, що підтримка України є обов'язком світової спільноти
12:57
фейк
"У війні, яку розпалюють США, загинули сотні тисяч українських чоловіків": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 7 березня
12:56
На фото: Маша Єфросиніна
Єфросиніна пояснила, чому не вирізала з інтервʼю з Соловій їхню сварку
12:56
міст метро
У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення
12:42
СБУ викрила ексчиновників, які допомагали рашистам обстрілювати газові мережі Харківщини
Передавали ворогу карти газових мереж для завдання ракетних ударів: СБУ викрила ексчиновників "Харківгазу"
12:38
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Безглуздий і непрофесійний, який не допомагає армії": нардеп Разумков про проєкт закону про мобілізацію
12:35
Ракета
Росіяни зранку атакували Одещину ракетою Х-31П: вона впала на підльоті до узбережжя
12:30
Огляд
іпотека
Іпотека під нуль відсотків: як купити житло за програмою єОселя
12:25
ЗСУ, війна
Британська розвідка назвала наступну мету РФ на Донеччині
12:22
ukr.net
Реєстратор заблокував домен UKR.NET: не працюють пошта та стрічка новин, компанія з'ясовує причини
12:16
На фото: Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи"
Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи", щоб зібрати кошти для волонтерів в Україні
12:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Байден vs Трамп: виживе тільки один
12:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:56
Олексій Навальний
ЄС планує нові санкції проти Росії через смерть Навального, - Bloomberg
11:52
Дональд Туск
"Не спілкуватимуся з хуліганами": Туск відреагував на сутички фермерів із поліцією у Варшаві
11:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія заявляє, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі та б'є ракетами біля кортежу Зеленського і прем'єра Греції. Акценти світових ЗМІ 7 березня
11:43
РФ ударила керованими авіабомбами по Вовчанську: є загибла й поранена
11:43
Ексклюзив
Сухопутні війська ЗСУ
"Легко не буде": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко припустив, скільки ще триватимуть інтенсивні бойові дії
11:32
відключення електроенергії
В Україні через похолодання зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 7 березня
11:19
Федоров: ворог на ТОТ патрулює вулиці дронами та призначає гауляйтерами відставних військових із РФ замість місцевих колаборантів
11:15
Збір на "крилату зброю" для захисників
11:10
Фінляндія
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні, - посол
11:07
Оновлено
Зеленський та Міцотакіс
"Путін нехтує будь-якими нормами": представники ЄС і США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту туди Зеленського та прем'єра Греції
11:02
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Зброярку фільму з Болдвіном визнали винною у вбивстві українки Гатчінс
11:00
Дмитро Коцюбайло
Перша річниця з дня загибелі Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі): Героя України та борця за незалежність
10:49
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Є передчуття, що фронт рухатиметься на захід, бо фортифікації не готові, а ворог підсилює резерви, - майор запасу НГУ Гетьман
10:37
Олександр Куницький
Розслідування "Схем": пов'язана з нардепом-"слугою" Куницьким фірма постачала обладнання до РФ і окупованого Криму
10:29
Ван Ї
Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
10:17
навчання з протидії ДРГ
Прикордонники зупинили російську ДРГ на Сумщині
10:12
Готувала ракетний удар РФ по Одесі: СБУ затримала підозрювану
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Реформа міністерств: ліквідація чи об'єднання?
10:02
Канада, монета
Канада випустила срібну монету у формі української писанки
09:59
Дональд Трамп
"Будь-де, будь-коли": Трамп викликав Байдена на дебати
09:52
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського та прем’єра Греції в Одесі, - CNN
09:51
Ексклюзив
FPV-дрони
"Перебуваємо в активній обороні": у батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ і РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV