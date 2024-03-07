Козловський заявив, що Кондратюк переховувався від мобілізації, поки йому не виповнилося 60

Про це він сказав у коментарі "ЖВЛ".

39-річний український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що за минулий рік переусвідомив цінність життя. Це сталося після страшного обстрілу на фронті, коли знаряди прилітали у 7 метрах від їхнього бліндажа.

Наразі він перевівся з Нацгвардії у ЗСУ та перебуває в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України. За словами Козловського, він там не співає, а є рядовим солдатом та займається військовою справою далі.

Коментуючи конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, Козловський зауважив, що залагодити його ніяк не вдасться.

"Цей козел усе зробив для того, щоб самому не воювати, тому що переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х**ню. Якби в нього хтось з рідним воював, він напевно був би більш емпатичною людиною. Я Кондратюка зневажаю", - додав музикант.