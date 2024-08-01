Культові окуляри Джона Леннона продали за $50 тис.
Круглі окуляри з блакитним відтінком, подаровані засновником The Beatles Джоном Ленноном чоловіку понад 55 років тому, були продані втринадцятеро дорожче, ніж очікувалося
Про це пише BBC.
Представниця аукціону Кетрін Саутон повідомила, що 31 липня в гольф-клубі Farleigh у Великій Британії анонімний закордонний покупець придбав окуляри англійського музиканта Джона Леннона за 40 тис. фунтів стерлінгів ($50,2 тис). Ці окуляри сам засновник легендарного гурту The Beatle подарував чоловікові, на імʼя Майкл, в 1968 році на студії звукозапису "Еббі Роуд" (Abbey Road Studios).
"Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: "Нічого, він може їх взяти", — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.
"З точки зору ефемерності, те, що всі хочуть, — це The Beatles, а все, що пов’язано з Джоном Ленноном, — це преміум. Він зробив знаковим зовнішній вигляд округлих окулярів із синім відтінком, і все, що пов’язано з ним, має величезний попит", - сказала Саутон.
Колишній власник окулярів поділився, що отримав їх просто від Леннона.
"Це не окуляри за рецептом Джона Леннона, але він подарував їх мені і привітав з днем народження, так що для мене цього достатньо", - зазначив Майкл.
Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених власником окулярів у 1968 і 1969 роках, коли він відвідував "Еббі-роуд", була продана за 2600 фунтів ($3,2 тис.).
Раніше очікувалося, що окуляри коштуватимуть до 3000 фунтів стерлінгів (близько $3,8 тис.).
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