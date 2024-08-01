Культові окуляри Джона Леннона продали за $50 тис.

Про це пише BBC.

Представниця аукціону Кетрін Саутон повідомила, що 31 липня в гольф-клубі Farleigh у Великій Британії анонімний закордонний покупець придбав окуляри англійського музиканта Джона Леннона за 40 тис. фунтів стерлінгів ($50,2 тис). Ці окуляри сам засновник легендарного гурту The Beatle подарував чоловікові, на імʼя Майкл, в 1968 році на студії звукозапису "Еббі Роуд" (Abbey Road Studios).

"Молодий чоловік побачив окуляри, що лежали на фортепіано, і пішов їх забрати, але його тодішня дівчина сказала йому залишити їх, на що Леннон відповів: "Нічого, він може їх взяти", — поділилися в Catherine Southon Auctioneers & Valuers.

"З точки зору ефемерності, те, що всі хочуть, — це The Beatles, а все, що пов’язано з Джоном Ленноном, — це преміум. Він зробив знаковим зовнішній вигляд округлих окулярів із синім відтінком, і все, що пов’язано з ним, має величезний попит", - сказала Саутон.

Колишній власник окулярів поділився, що отримав їх просто від Леннона.

"Це не окуляри за рецептом Джона Леннона, але він подарував їх мені і привітав з днем ​​народження, так що для мене цього достатньо", - зазначив Майкл.

Колекція з 33 чорно-білих фотографій, зроблених власником окулярів у 1968 і 1969 роках, коли він відвідував "Еббі-роуд", була продана за 2600 фунтів ($3,2 тис.).

Раніше очікувалося, що окуляри коштуватимуть до 3000 фунтів стерлінгів (близько $3,8 тис.).