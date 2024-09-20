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"Квартал 95" використав відео загиблого військового для комедійного номера, після скандалу ролик видалили

Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
17:25
Культура

Дружина загиблого воїна Юрія Назаренка Наталія обурилася, що "Квартал 95" використав відео її чоловіка без дозволу, згодом студія перепросила та видалила ролик

Зміст

Про використання відео українського бійця Юрія Назаренка його дружина Наталія написала у facebook.

Коміки студії "Квартал 95" створили музичний номер "Від них летить Путін, від нас - HIMARS! Наш план перемовин" про перемовини між Росією та Україною, який вийшов в ефір програми "Вечірній квартал" від 25 серпня 2024 року. У ньому кварталівці, зокрема, шоумен Євген Кошовий, український комік Юрій Ткач та актор Олександр Пікалов, співали: "Ось такий простий формат — автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті м*скалі". 

Пісню гумористи виконували на тлі відео військового Юрія Назаренка. У ролику воїн з побратимом танцюють, обидва військовослужбовці загинули. Гумористи також танцювали, повторюючи рухи військових з відео.

За словами дружини Юрія Назаренка Наталії, відео її чоловіка "Квартал 95" використав без дозволу.

"Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих. Замазали обличчя, які "молодці". Але, чи є повага у "Кварталу 95" до зниклих та загиблих військовослужбовців. Чи "Квартал 95" вважає, що я, Остап і родина Сашка теж будемо посміхатися, радіти та підтанцьовувати? Огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Зовсім не той контекст", — прокоментувала вона.

Як пише "20 хвилин", відео обурило і побратимів Назаренка, які закликали студію видалити відео та перепросити дружину.

Уродженець Тернополя Юрій Назаренко проживав у Кривому Розі. До лав ЗСУ приєднався у жовтні 2022 року. За словами друзів, цікавився музикою, співав, займався радіопродюсуванням. Воїн загинув між Соледаром та Бахмутом у січні 2023 року. Йому мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилася дружина Наталія та маленький син Остап.  

У відповідь на запит "20 хвилин" у студії "Квартал 95" заявили, що використали відео військовослужбовців, щоб "підкреслити їхній героїзм та сміливість, що навіть на фронті вони не втрачають оптимізму". 

"Ми з величезною вдячністю ставимося до наших військових. Рідним захисника ми написали особисто", — відповіли у пресслужбі. 

У "Кварталі 95" також уточнили, що не зверталися по дозвіл до родичів загиблих, оскільки закон "Про авторське право та суміжні права" не передбачає цього.

"Вони використали відеоролики з мережі Інтернет, куди їх самостійно виклали його власники (військовослужбовці) з метою публічного показу без обмеження кола користувачів, які можуть його переглядати. Тож використання таких відеороликів іншими людьми є правомірним, адже особа сама відкрила перегляд для публіки, чим дала свою згоду на поширення", — повідомили у пресслужбі. 

У виданні додали, що "Квартал 95" дійсно зв'язався з дружиною загиблого Юрія Назаренка. Вони перепросили, а також пообіцяли змінити програму і прибрати відео захисника. Номер видалили з YouTube лише 20 вересня.
 

Теги:
скандал
квартал 95
ЗСУ загиблі
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