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"Лауреати – достойні": Зеленський повідомив, що підписав указ про Шевченківську премію

4 березня, 2024 понедiлок
20:03
Культура шевченківська премія

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії лауреатам 2024 року

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 4 березня.

"Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати – достойні. 9 березня указ буде опублікований", – сказав він.

6 лютого цього року відбувся третій, фінальний, тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття найвищої в Україні творчої відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Розглянувши літературно-мистецькі твори в семи номінаціях, члени комітету визначили переможців конкурсу у 5 з них: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" і "Візуальні мистецтва". Таким чином у 2024 році лауреатів у категоріях "Кіномистецтво" і "Літературознавство" не відзначатимуть. 

Скандал із врученням Шевченківської премії 2023 року

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року.

Переможців традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка – 9 березня. Однак минулого року вперше в історії цього дня імена переможців не оприлюднили. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію – "За внесок у перемогу".

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.

22 травня президент Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Євгена Нищука. Згодом Нищук повідомив, що Шевченківську премію – 2023 вручать без додаткової номінації "За внесок у перемогу", її можуть впровадити вже наступного року

Зрештою Зеленський підписав указ про нагородження лауреатів лише 28 липня. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Теги:
Кіно
мистецтво
Володимир Зеленський
Тарас Шевченко
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