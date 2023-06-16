Про це в ефірі телемарафону сказав голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.

За його словами, Комітет досяг консенсусу щодо питання впровадження ще однієї номінації.

"Багато колег і культурна спільнота казали, що змінювати гру під час гри не дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Не хочу зараз говорити, поки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, яка закриє питання попереднього комітету, себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має розпочинатися нова кампанія і подача заявок на переможців 24-го року, мені здається, є недоречною. Тому її не буде", - заявив він.

Нищук зазначив, що указ президента має вийти найближчим часом.

Передісторія

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні, яку вручають у семи номінаціях. Переможців традиційно оголошують у день народження Тараса Шевченка – 9 березня. Однак цього року вперше в історії імена переможців не оприлюднили. Також не було опубліковано відповідного указу президента. У Комітеті пояснили, що це сталося через рішення його голови, Юрія Макарова, додати ще одну номінацію – "За внесок у перемогу".

Через критику цієї ініціативи всі члени Комітету з Шевченківської премії включно з головою склали повноваження.

22 травня президент Зеленський призначив головою Комітету з Шевченківської премії ексміністра культури Євгена Нищука.

Відомо, що Шевченківську премію цьогоріч отримають:

Катерина Калитко, поетеса, – за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту "Хорея Козацька", – за аудіоальбом "Пісні Української революції";

Михайло Назаренко, літературознавець, – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах;

Віталій Портников, журналіст, – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Ірина Цілик, режисерка, – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".