Леді Гага випустить пісню Dead Dance для другого сезону серіалу "Венздей"

Про це повідомляє Variety з посиланням на власні джерела.

Американська співачка Леді Гага випустить пісню Dead Dance, яка з'явиться у другому сезоні серіалу "Венздей" на Netflix. Вихід нового сезону розбили на дві частини: перша зʼявиться на Netflix 6 серпня, а друга — 3 вересня.

Очікується, що пісня та кліп будуть випущені наступного місяця. Премʼєра має збігтися з появою Леді Гаги в серіалі в ролі Розалін Ротвуд, "легендарної вчительки Невермор, шляхи якої перетинаються з Венздей".

На початку липня Гагу та режисера Тіма Бертона помітили на Острові ляльок у Сочімілко, на південь від Мехіко, який, за чутками, населений примарами, і де сотні ляльок розвішені на деревах та інших будівлях.

Джерела повідомляють, що пісня була записана тією ж командою, яка працювала над альбомом Mayhem, в основному співавторами та співпродюсерами Ендрю Воттом та Cirkut.

Бертон захоплено відгукувався про Гагу на прем'єрі другого сезону серіалу "Венздей" у Лондоні минулого тижня, зазначивши, що робота з артисткою була натхненною.

"Вона справжня мисткиня, і мене робота з артисткою надихає. Але я відчував те саме щодо Джоанни [Ламли] і Стіва [Бушемі], з якими я працював раніше. Ці люди приходять на цей знімальний майданчик, і бачиш, як вся команда наче світиться. Це чудове видовище", - поділився Бертон, режисер і виконавчий продюсер серіалу "Венздей".

Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.

Зйомки другого сезону шоу почалися навесні 2024 року. Знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії.

Минулого місяця Netflix показав новий трейлер другого сезону "Венздей", в якому донька Адамсів бачить екстрасенсорне видіння смерті подружки Енід і плаче чорними сльозами.



