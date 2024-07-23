Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін пішов добровольцем на фронт
Український музикант Міша Крупін, резидент "Культурного десанту" поділився, що пішов до ТЦК, щоб самостійно ухвалювати рішення про мобілізацію
Подробицями він поділився з "РБК-Україна".
43-річний український музикант, лідер гурту "Корупція" Міша Крупін повідомив, що став добровольцем. Артист, який раніше їздив на фронт разом з "Культурним десантом", уточнив, що пішов до ТЦК. Його директорка Юлія Віктор підтвердила, що музикант мобілізувався.
"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти й мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", - процитувала Крупіна його директорка.
У сторіс в instagram артист зазначив, що 22 липня був на ВЛК.
"Сьогодні був на ВЛК, призначили обстеження. Буду тримати в курсі. Все буде добре", - написав Крупін.
Фото: instagram Міші Крупіна
Юлія Віктор додала, що артист уже місяць перебуває в Харкові.
"Він поїхав для того, щоб допомагати, і до військових ближче їздити. Нещодавно дав два концерти, збирали на Mavik, досі збираємо", - уточнила вона.
Наразі співак чекає на обстеження та фінальні результати.
"Чекаємо на відповідь, але повістка на руках вже є", - підсумувала директорка артиста.
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