Лідер гурту "Корупція" Міша Крупін пішов добровольцем на фронт

Подробицями він поділився з "РБК-Україна".

43-річний український музикант, лідер гурту "Корупція" Міша Крупін повідомив, що став добровольцем. Артист, який раніше їздив на фронт разом з "Культурним десантом", уточнив, що пішов до ТЦК. Його директорка Юлія Віктор підтвердила, що музикант мобілізувався.

"Не хочу, щоб за мене вирішували. Хочу просто піти й мобілізуватися. І хочу зробити це в Харкові, тому що в Харкові це інше відчуття. Ти розумієш, що маєш робити, як справжній чоловік", - процитувала Крупіна його директорка.

У сторіс в instagram артист зазначив, що 22 липня був на ВЛК.

"Сьогодні був на ВЛК, призначили обстеження. Буду тримати в курсі. Все буде добре", - написав Крупін.

Фото: instagram Міші Крупіна

Юлія Віктор додала, що артист уже місяць перебуває в Харкові.

"Він поїхав для того, щоб допомагати, і до військових ближче їздити. Нещодавно дав два концерти, збирали на Mavik, досі збираємо", - уточнила вона.

Наразі співак чекає на обстеження та фінальні результати.

"Чекаємо на відповідь, але повістка на руках вже є", - підсумувала директорка артиста.



