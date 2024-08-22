Лідер гурту "ТіК" Бронюк очолив вінницьку філармонію

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної ради.

Український музикант Віктор Бронюк, найбільш відомий як фронтмен гурту "ТіК", став новим керівником Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича. Колективу закладу нового керівника представили голова облради В'ячеслав Соколовий і його заступник Ігор Івасюк 22 серпня.

Соколовий зазначив, що Бронюк "має творчий і адміністративний досвід у сфері культури", а також знає, як зсередини працює колектив.

"Раніше я працював в департаменті сім'ї та молоді, потім – у департаменті культури. Маю досвід, розуміння, бажання і бачення. Опираючись на ваш досвід і ваш професіоналізм, я думаю, що разом у нас попереду багато цікавої, плідної та творчої роботи. Хочеться, об'єднавши всі зусилля, досягнути гарної мети", - прокоментував призначення Бронюк.

Лідер гурту "ТіК" є уродженцем Вінницької області. Бронюк працював гендиректором вінницького обласного центру оздоровлення, відпочинку та дозвілля, працював також в управлінні культури Вінницької міської ради.

"Ставши директором Вінницької обласної філармонії, рідний гурт ТІК не полишаю. Маючи чудові команди, знаю, що все зможу поєднувати", - додав музикант в instagram.