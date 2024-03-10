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Люди, які знімали серіали для РФ, не можуть бути в українському кінематографі, - Андрій Котляр з "Вавилон'13"

10 березня, 2024 неділя
17:50
Культура Держкіно Державне агентство України з питань кіно

Кінооператор, продюсер, член творчого об’єднання "Вавилон'13" Андрій Котляр стверджує, що документування воєнних злочинів не є завданням кінематографістів, а прерогативою правоохоронних органів

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Оголошує Державна агенція України з питань кіно пітчинг, розподілення 600 млн. У них, наприклад, третій тиждень не працює сайт, якщо ви зараз погуглите. Вони оголошують одним з конкурсів - документування воєнних злочинів. По-перше, документування воєнних злочинів - це прерогатива військової прокуратури чи Державного бюро розслідування, це не задача кінематографістів і все дуже-дуже-дуже сильно патріотично, вони за цими просто гаслами та словами намагаються якби прикрити свою непрофесійність і бездіяльність", - пояснює продюсер.

Член творчого об’єднання "Вавилон'13" наголосив, що всі українські кінематографісти зацікавлені у тому, щоб Україна перемогла й прагнуть зробити максимум для того, щоб наш голос чули у світі щодня.

"Але не з такими правилами гри, коли просто купка людей каже: "ви йдіть і документуйте воєнні злочини" - це профанація, ці люди, які пару років тому робили серіальчики для російського ринку, вони зараз лізуть в теми з якими вони ніколи не працювали, які будуть травматизувати українців. Чесно кажучи, вони не мають бути на порядку денному, тому що це не справа кінематографістів", - додає Котляр.

Український продюсер наголошує, що у Держкіно прагнуть, аби в країні знімати примітивні стрічки.

"Уся ця комунікація зводиться до типу "по проще", давайте ми якось простіше про це будемо говорити, не тригерити складні теми. Можливо, цей сегмент - "простіше", має бути, але тоді, коли держава вкладає все у своїх митців, які говорять про складні теми зі світом, а не коли ми все робимо "по проще", по швидше і щоб ще й не ставили складних питань - це лякає насправді. Кіно зараз має формувати сенси, контексти, поговорити по-дорослому з суспільством про наші очевидні виклики, які є сьогодні й будуть завтра. Замість цього у нас очільниця Держкіно хоче руйнувати Довженко-центр намагаючись туди кінологиню привезти, а людям розповідає про те, що тут буде документування воєнних злочинів не розуміючись. Нехай віддадуть бюджет у відповідний департамент ДБР чи Генеральної прокуратури й користі буде 100% на багато більше", - підсумував кінооператор.

Що передувало

Представники української кіноспільноти звернулися до президента України, голови Верховної Ради та премʼєр-міністра України. У відкритому листі вони заявили про "системний непрофесіоналізм, недоброчесність у роботі Держкіно та провалену роботу з міжнародними партнерами".

У звʼязку з цим діячі кіно висловили недовіру керівництву Державного агентства України з питань кіно та закликали відповідальні органи перенаправити рекордний цьогорічний бюджет відомства - 589,6 млн грн, виділені на "підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів" - на потреби Сил оборони. Підписанти листа уточнили, що Державне агентство України з питань кіно не має права чи повноваження здійснювати документування воєнних злочинів.

Кінематографісти також закликали звільнити керівництво Держкіно, "чиї дії руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні", провести прозорий конкурс на посаду нового очільника Держкіно і членів ради з державної підтримки кінематографії та розробити у прозорому процесі новий проєкт стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

Що відомо про очільницю Держкіно

29 січня 2020 року тодішній міністр культури, молоді та спорту, оголосив ім’я нової голови Держкіно - Марина Кудерчук. Відразу ж у соціальних мережах розпочалася дискусія щодо досвіду роботи Кудерчук, який переважно не був пов’язаний з кіно. Деякі коментатори звернули увагу на те, що вона нібито висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Уряд звинувачували в ігноруванні результатів конкурсу. Продюсер Ігор Кондратюк висловив своє обурення: "Ця дівчина, яка з кіно пов’язана лише роботою директором муніципального кінотеатру в Запоріжжі, є професійнішою, ніж генпродюсерка Одеського МКФ Юлія Сінькевич, яку "зарубав" Кабмін (хоча Юлія виграла конкурс, оголошений самим Кабміном!)? Ви серйозно? Цікаво, чим і де Марина заслужила керувати Держкіно?".

Громадський діяч Андрій Смолій назвав призначення "демонтажем" українського кіно і нагадав, що за часів роботи Кудерчук у кінотеатрі "Довженко" цей заклад відмовився показувати фільм про бійця Української повстанської армії "Червоний" на День незалежності.

Сама Марина Кудерчук коментувала ситуацію з фільмом "Червоний" у 2017 році місцевому запорізькому виданню "061.ua". Вона стверджувала, що компанія-виробник фільму поставила умови, на які кінотеатр не зміг піти, але зрештою сторони досягли компромісу. Кудерчук не уточнила, з ким саме вела переговори.

Теги:
Новини
Кіно
мистецтво
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