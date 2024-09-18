"Має мінімальні голосові дані": перша заявниця на Нацвідбір Євробачення СолоХа розкритикувала Klavdia Petrivna

Про це вона сказала у коментарі Факти ICTV.Life.

Українська співачка СолоХа стала першою, хто подав заявку на участь у цьогорічному національному відборі на Євробачення. Вона розповіла, що це її не перша спроба потрапити на пісенний конкурс. Артистка тричі подавала заявку, однак жодного разу не проходила відбір.

СолоХа подала на Нацвідбір дві пісні: одну їй написав музичний продюсер Андрій Ігнатченко, а іншу – Богдан Слутий. Обидві композиції українською мовою.

Коментуючи чутки про те, що заявку на участь також планує подати і Klavdia Petrivna, СолоХа заявила, що це буде "абсурдною ситуацією". На думку співачки, Klavdia Petrivna "має мінімальні голосові дані та мінімальну харизму".

"Я вважаю, що пісня на Євробачення має бути дуже потужною. Людина має бути безмежно харизматичною, активною. Я конкуренції не боюся, адже кожен український артист індивідуальний. У своєму амплуа, у своїй творчості, оригінальності я не бачу конкуренції. Будемо спостерігати і дуже вірити, що не буде кумівства, а все буде об’єктивно і чесно. Мені треба показати себе, і нехай обирає народ", – додала СолоХа.

Сама Klavdia Petrivna поки не коментувала, чи планує взяти участь у Нацвідборі.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025.