"Мене ніхто не депортує": екссолістка YUKO Юлія Юріна прокоментувала відсутність громадянства України

Про це вона сказала у коментарі "ЖВЛ".

Уродженка Кубані, екссолістка гурту YUKO Юлія Юріна поділилась, що вже отримала консультацію юристів стосовно своєї ситуації з громадянством. Музикантка, яка з 3 років співає українські пісні, здобула вищу освіту в Києві і вже 12 років просуває українську культуру, раніше наголошувала, що досі не може отримати громадянство України, а термін дії російських документів збігає через рік.

Днями Юріна емоційно відреагувала на підписання указу "Про історично населені українцями території Російської Федерації" - про множинне громадянство, наголосивши, що не знає, що тепер їй робити і як не опинитися в Росії, де її посадять за її проукраїнську позицію та активну волонтерську діяльність на підтримку ЗСУ.

"Я подзвонила юристам, юристи мене заспокоїли, пояснили, що до чого, — розповіла музикантка. - Це мене взагалі не стосується, бо моя мета — відмовитися від російського громадянства і отримати українське громадянство. Мені не потрібне подвійне. Плюс я вже подала рік тому свої документи, вони вже мають лежати десь в Офісі президента і чекати на свій підпис. У мене складені всі іспити, у мене мовний іспит на 95 зі 100 балів. Мене ніхто не депортує".

Раніше Юлія Юріна звернулась до українців із закликом про допомогу. Лауреатка нагороди Megogo Music Awards у номінації "Етнофольк-артистка року", вона має лише посвідку на постійне проживання на підставі шлюбу з громадянином України.

"Колись мене звела доля з людиною, яка перевозила талановитих дітей на навчання з Краснодарського краю в Україну. Раніше існували українські класи, ця людина видавала газету українською мовою та навчала історії України, бо як я дізналася пізніше, більшість історичних фактів у РФ сильно перекручували та переписували. Замовчування жахів голодомору, привласнення перемоги у Другій Світовій, депортація кримських татар. Пізніше, у 2014 році всю особисту бібліотеку з українськими рідкісними книгами та науковими матеріалами в Краснодарі винесли на смітник та наказали знищити, а культурного діяча оголосили ворогом народу та подали у розшук", - поділилась Юріна.

Завдяки цій людині у 2012 році вона поступила на навчання в КНУКіМ на кафедру фольклору та народнопісенного мистецтва та потрапила до складу фольклорного ансамблю "Кралиця".

Після 2022 року співачка дізналась, що її дід був родом з Дніпра.

"Я українка без українського громадянства. Я просуваю традиційну українську культуру та співаю традиційні українські пісні, бо вважаю, що це вкрай необхідно. Я мрію та хочу боротись за те, щоб бути частиною цієї країни не тільки серцем, а і за паспортом", - додала Юріна.